Боруссия М – Бавария – 5:0. В стиле Ливерпуля. Видео голов и обзор матча

27 октября «Бавария» пропустила 5 безответных голов от менхенгладбахской «Боруссии» в Кубке Германии (0:5) и выбыла из турнира.
Это было самое крупное поражение «красных» в истории турнира.
Bayern suffer the heaviest defeat in their #DFBPokal history 😮— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) October 27, 2021
📹 Watch the highlights from Gladbach's demolition job 🍿#BMGFCB pic.twitter.com/hQjxASH6dB
Источник — Немецкий футбольный союз
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