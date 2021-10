Боруссия М – Бавария – 5:0. В стиле Ливерпуля. Видео голов и обзор матча

27 октября «Бавария» пропустила 5 безответных голов от менхенгладбахской «Боруссии» в Кубке Германии (0:5) и выбыла из турнира.



Это было самое крупное поражение «красных» в истории турнира.

Bayern suffer the heaviest defeat in their #DFBPokal history 😮



📹 Watch the highlights from Gladbach's demolition job 🍿#BMGFCB pic.twitter.com/hQjxASH6dB