27 октября в Германии состоялись 8 матчей 1/16 финала национального кубка.
«Бавария» пропустила 5 безответных голов от «Боруссии» М в Кубке Германии (0:5) и выбыла из турнира.
Кубок Германии
1/16 финала, 27 октября
Боруссия М – Бавария – 5:0
Голы: Коне, 2, Бенсебаини, 15, 21, Эмболо, 51, 57.
Другие матчи игрового дня
- Байер – Карлсруэ – 1:2
- Бохум – Аугсбург – 2:2 (пен. 5:4)
- Динамо Дрезден – Санкт–Паули – 2:3 (д.в.)
- Мангейм – Унион Берлин – 1:3 (д.в.)
- Ганновер – Фортуна Дюссельдорф – 3:0
- Регенсбург – Ганза – 2:2
- Штутгарт – Кельн – 0:2
Источник — Sport.ua
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