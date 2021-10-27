Бавария пропустила 5 безответных голов от Боруссии М в Кубке Германии

27 октября в Германии состоялись 8 матчей 1/16 финала национального кубка

  • 27.10.2021 23:40
  • 1689 просмотров
  • 5 комментариев
Бавария пропустила 5 безответных голов от Боруссии М в Кубке Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в Германии состоялись 8 матчей 1/16 финала национального кубка.

«Бавария» пропустила 5 безответных голов от «Боруссии» М в Кубке Германии (0:5) и выбыла из турнира.

Кубок Германии

1/16 финала, 27 октября

Боруссия М – Бавария – 5:0

Голы: Коне, 2, Бенсебаини, 15, 21, Эмболо, 51, 57.

Другие матчи игрового дня

  • Байер – Карлсруэ – 1:2
  • Бохум – Аугсбург – 2:2 (пен. 5:4)
  • Динамо Дрезден – Санкт–Паули – 2:3 (д.в.)
  • Мангейм – Унион Берлин – 1:3 (д.в.)
  • Ганновер – Фортуна Дюссельдорф – 3:0
  • Регенсбург – Ганза – 2:2
  • Штутгарт – Кельн – 0:2

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 27.10.2021 23:55
    +6
    Думал Бавария резервным составом играла - нет была основа. Умеет всё-таки Гладбах хорошенько нащелкать по носу зазнавшимся пижонам.
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    samird
    samird, 27.10.2021 23:51
    +5
    belerilf1, 27.10.2021 23:43
    а вы думали Шахтёр лохам влетал в ЛЧ. шахта слабым не влетает, в отличии от мусорклюба.
    )))) Так Бавария - это же самая большая ваша еврокубковая любовь. То, что они с вами сделали - не делал никто. Хотя Боруссия тоже устроила достойный хардкор. Но в двух актах (во всех смыслах).
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    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 27.10.2021 23:44
    +5
    Такое даже приснится не могло....
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    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 00:13
    0
    belerilf1, 27.10.2021 23:43
    а вы думали Шахтёр лохам влетал в ЛЧ. шахта слабым не влетает, в отличии от мусорклюба.
    Так Динамо эту Боруссию М выносило в квалификации ЛЧ. Раз уж ты запел эту песню
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    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 23:43
    -14
    а вы думали Шахтёр лохам влетал в ЛЧ. шахта слабым не влетает, в отличии от мусорклюба.
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