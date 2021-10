Малиновский в старте Аталанты на матч с Удинезе

Сегодня, 24 октября, «Аталанта» в матче 9-го тура Серии А примет примет «Удинезе». Начало матча – в 13:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы:

«Аталанта»: Муссо — Пеццелла, Паломино, Ловато Дзаппакоста — де Рон, Пашалич, Фройлер, Малиновский — Иличич, Сапата.

«Удинезе»: Сильвестри — Найтинк, Бекао, Самир, Ларсен, Удогие — Уоллас, Макенго, Молина — Бету, Пусетто.

