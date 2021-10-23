В воскресенье, 24 октября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч девятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местная «Аталанта» и «Удинезе». Стартовый свисток рефери Ливио Маринелли из Тиволи прозвучит в 13:30 по киевскому времени.

Аталанта



Коллектив Джан Пьеро Гасперини не особо радует своих поклонников стабильностью результатов в последнее время. От этого напрямую страдает позиция «Богини» в турнирной таблице Серии А, где она постепенно возвращается к состоянию крепкого середняка, оковы которого и пыталась сбросить несколько последних лет. Уже больше месяца прошло с момента, когда «Аталанта» последний раз выигрывала хотя бы в двух матчах кряду, а ее поражение посреди недели в Лиге чемпионов УЕФА от английского «Манчестер Юнайтед» (2:3) усложняет жизнь команды еще и на международной арене.

Именно болезненный шок от неудачи на «Олд Траффорд», которая произошла на фоне преимущества сразу в два мяча по ходу игры, и считается наиболее сложным вызовом для «оробичи» в предстоящем поединке. «Аталанте» придется всерьез браться за дело, так как не за горами отрезок сезона, когда ей предстоит постоянно находиться в противостояниях с наиболее сильными командами страны, да и до оформления путевки в евровесну команде Гасперини предстоит пройти еще очень длинный путь.

Удинезе



«Маленькие зебры» считались опасным соперником только на старте сезона, когда умудрялись находиться в лидирующей группе благодаря трем подряд победам. Однако, затем, команда проиграла дома «Наполи» (0:4), после чего ей так и не удалось ни разу одержать победу, а ведь речь идет о событиях месячной давности. Подопечные Луки Готти уступали за этот период как соперникам уровня «Ромы» (0:1), так и расписывали мировую против «Болоньи» (1:1), но с каждым новым туром их позиции в турнирной таблице понижались все сильнее, и на предстоящую игру они заходят с девятой строчки.

Плотность в итальянской Серии А не позволяет командам опускать руки без должной борьбы, так как шанс как подняться, так и опуститься по табелю о рангах имеет абсолютно каждая команда. Для «Удинезе» в ближайшее время запланированы поединки против достаточно серьезных соперников по типу «Интера» или «Лацио», поэтому в игре против «Аталанты» клуб из Фриули должен попробовать свои силы в противостоянии с мощным оппонентом. Выходит, что у «бело-черных» будет своеобразный экзамен, вот только готовы ли они к нему?

Ориентировочные составы



«Аталанта»: Муссо – Пеццелья, Паломино, Ловато – Мехле, Коопмейнерс, де Роон, Дзаппакоста – Пашалич – Муриэль, Иличич.

«Удинезе»: Сильвестри – Нуйтинк, Самир, Бекао – Арслан – Удогие, Уолес, Макенго, Стригер-Ларсен – Бету, Пуссетто.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости на данный момент не могут составить полноценную конкуренцию будущим соперникам, поэтому у хозяев будет шанс отойти от досадного поражения в еврокубках. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» победит и ТБ 3.5 с коэффициентом 2.46 по линии Parimatch.

24 октября, воскресенье

«Аталанта» – «Удинезе»

Бергамо. «Атлети Адзурри д’Италия». 13:30

Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO

Арбитр: Ливио Маринелли (Тиволи, Италия)

Прогноз Sport.ua – 3:1

24 октября, воскресенье