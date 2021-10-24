Гола Малиновского не хватило. Аталанта упустила победу в матче с Удинезе

На забитый мяч украинца соперники ответили взятием ворот в компенсированное время

  • 24.10.2021 15:28
  • 1862 просмотра
  • 6 комментариев
Гола Малиновского не хватило. Аталанта упустила победу в матче с Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.

Украинский хавбек команды из Бергамо Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и открыл счет на 56 минуте встречи.

Все шло к минимальной победе «Аталанты», однако в компенсированное время гости сравняли счет, вырвав ничью.

Чемпионат Италии. 9-й тур

«Аталанта» – «Удинезе» – 1:1
Голы: Малиновский, 56. – Бету, 90.

Команда Джана Пьеро Гасперини осталась на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В активе «Удинезе» 10 очков и 13-е место.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.10.2021 15:55
    +1
    Гол Малиновского классный. Такой же как Интеру, фирменный, с подкруткой, высочайшее мастерство. Однако больше положительного в матче отметить нечего, ни у Малиновского, ни у остальной команды. Очередная потеря очков имени Гасперини и слабой трансферной кампании Аталанты летом. Я понимаю, что некого больше, но нахрена выпускать вместо Малиновского 17-летку при таком скользком счете? Удинезе, увидев что поснимали лидеров, поверил в свои силы. Что такое Миранчук? Почему не он пошел в Специю, а Коваленко (я щас на полном серьезе)? Потому что 15 миллионов, а Коваленко почти бесплатно? В общем, в топ-4 будет пробиться почти нереально для бергамасков с такой игрой. Напоминают нашу Зарю, сминают соперника, а забивать некому.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 24.10.2021 16:38
    0
    А могли и проиграть, как Сумы - Перемоге, на 90+3
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 24.10.2021 16:27
    0
    cucumber, 24.10.2021 15:38
    очевидный кризис у команды какой то
    Кризис имени ЛЧ
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    belerilf1
    belerilf1, 24.10.2021 16:25
    0
    жаль была новость что его вызовут на матч сборной, сейчас бы сколько скулежа можно было вычитать, а так всем пофиг.
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    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 24.10.2021 15:43
    0
    Как он это делает
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    cucumber
    cucumber, 24.10.2021 15:38
    0
    очевидный кризис у команды какой то
    Ссылка
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