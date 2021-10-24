Гола Малиновского не хватило. Аталанта упустила победу в матче с Удинезе

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.

Украинский хавбек команды из Бергамо Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и открыл счет на 56 минуте встречи.

Все шло к минимальной победе «Аталанты», однако в компенсированное время гости сравняли счет, вырвав ничью.

Чемпионат Италии. 9-й тур

«Аталанта» – «Удинезе» – 1:1

Голы: Малиновский, 56. – Бету, 90.

Команда Джана Пьеро Гасперини осталась на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В активе «Удинезе» 10 очков и 13-е место.