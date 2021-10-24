В матче 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1:1. Единственный гол в составе бергамасков забил украинец Руслан Малиновский.
Гол Малиновского
Обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
Источник — MEGOGO
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