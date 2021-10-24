ВИДЕО. Малиновский забил второй гол в сезоне

В эти минуты в рамках 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Удинезе».

Украинский хавбек команды из Бергамо Руслан Малиновский играет с первых минут и открыл счет на 56 минуте встречи.

Для Руслана это второй гол в текущем сезоне. Всего он провел 11 поединков во всех турнирах.