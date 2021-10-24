ВИДЕО. Малиновский забил второй гол в сезоне

Украинский хавбек отличился в воротах «Удинезе»

  • 24.10.2021 14:49
  • 1621 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Малиновский забил второй гол в сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в рамках 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Удинезе».

Украинский хавбек команды из Бергамо Руслан Малиновский играет с первых минут и открыл счет на 56 минуте встречи.

Для Руслана это второй гол в текущем сезоне. Всего он провел 11 поединков во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 24.10.2021 15:12 (изменен)
    0
    Бугор, 24.10.2021 14:56
    Петраков смотрит
    Уже известно что и Малиновского и Гармаша вызовут в сборную. Успокойся
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 24.10.2021 14:56
    0
    Петраков смотрит
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