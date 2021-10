Фонсека готов принять Ньюкасл. Конте даже не рассматривается

48-летний португальский тренер Паулу Фонсека готов возглавить английский «Ньюкасл».

«Паулу Фонсека готов начать работу в «Ньюкасле». Руководство все еще думает над кандидатами, Антонио Конте даже не рассматривается — бывший наставник «Ромы» и «Шахтера» является главным кандидатом на эту должность на данный момент.

Фонсека хочет попробовать себя в английской Премьер-лиге еще с прошлого лета, когда он вел переговоры с «Тоттенхэмом», — пишет журналист Фабрицио Романо.

С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер», а с 2019 по 2021 годы — римскую «Рому».

Paulo Fonseca is open and ready to accept Newcastle job. The board is still thinking about candidates, Antonio Conte is not even an option - former Roma and Shakhtar manager is frontrunner as of now. 🇵🇹 #NUFC



Fonseca wants Premier League chance after Spurs talks last summer.