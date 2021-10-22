Фонсека готов принять Ньюкасл. Конте даже не рассматривается

Бывший наставник «Шахтера» является основным кандидатом на пост главного тренера английского клуба

  • 22.10.2021 07:33
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Фонсека готов принять Ньюкасл. Конте даже не рассматривается
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний португальский тренер Паулу Фонсека готов возглавить английский «Ньюкасл».

«Паулу Фонсека готов начать работу в «Ньюкасле». Руководство все еще думает над кандидатами, Антонио Конте даже не рассматривается — бывший наставник «Ромы» и «Шахтера» является главным кандидатом на эту должность на данный момент.

Фонсека хочет попробовать себя в английской Премьер-лиге еще с прошлого лета, когда он вел переговоры с «Тоттенхэмом», — пишет журналист Фабрицио Романо.

С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер», а с 2019 по 2021 годы — римскую «Рому».

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Fender
    Fender, 22.10.2021 08:07
    0
    Пускай руководство Ньюкасла наймет сразу красивую пресс-секретутку и накупит ему костюмов разных мультгероев
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