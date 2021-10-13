Всего 4 гола. Вест Хэм напомнил, что Ярмоленко близок к рекорду Шевченко

Официальный твиттер «Вест Хэма» отметил своего вингера Андрея Ярмоленко, который отличился в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
«Всего на четыре меньше рекорда Андрея Шевченко. Ярмоленко забил свой 44-й гол за сборную Украину в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины прошлой ночью», – сказано в сообщении.
Отметим, что Ярмоленко забил в двух матчах за сборную подряд.
Just four behind Andriy Shevchenko's record 👏— West Ham United (@WestHam) October 13, 2021
🇺🇦⚒ @Yarmolenko_7 bagged his 44th goal for Ukraine in their draw against Bosnia & Herzegovina last night. pic.twitter.com/1z4MV6m8G5
Источник — ФК Вест Хэм
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