Всего 4 гола. Вест Хэм напомнил, что Ярмоленко близок к рекорду Шевченко

Официальный твиттер «Вест Хэма» отметил своего вингера Андрея Ярмоленко, который отличился в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).



«Всего на четыре меньше рекорда Андрея Шевченко. Ярмоленко забил свой 44-й гол за сборную Украину в матче квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины прошлой ночью», – сказано в сообщении.



Отметим, что Ярмоленко забил в двух матчах за сборную подряд.

Just four behind Andriy Shevchenko's record 👏



🇺🇦⚒ @Yarmolenko_7 bagged his 44th goal for Ukraine in their draw against Bosnia & Herzegovina last night. pic.twitter.com/1z4MV6m8G5