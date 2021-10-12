ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет! Андрей забивает в 6 матчах подряд во Львове

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину.

На 15-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет. На 15-й минуте матча против боснийцев лидер сборной замкнул прострел Виктора Цыганкова с левого фланга атаки. Андрей забивает в 6 матчах подряд за сборную Украины во Львове!

ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 15 мин.