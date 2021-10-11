УКРАИНА
0 : 0
Босния и Герцеговина
12.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отбора на ЧМ-2022

  • 11.10.2021 22:22
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Украина – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция матча
© УАФ

Во вторник, 12 октября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года по футболу, в котором будут играть национальные сборные Украины и Боснии и Герцеговины. Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало - в 21:45.

Отбор на ЧМ-2022 выходит на финишную прямую. Сборной Украины осталось сыграть всего два матча и решить свою судьбу. Теоретически мы можем еще занять первое место, но все мы реалисты - Франция своего не отдаст, надо было брать свои очки раньше. А с этим у «сине-желтых» проблемы - первые пять матчей закончились вничью и только в субботу была одержана победа над сборной Финляндии (2:1). Команда Боснии и Герцеговины имеет на два очка меньше, чем мы, но и сыграла на матч меньше, следовательно, может спокойно нас обойти в турнирной таблице. Поэтому виктория поздним вечером во Львове может стать определяющей для каждой команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

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Источник — Sport.ua

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