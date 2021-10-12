Украина – Босния и Герцеговина – 1:1. Домашняя потеря. Видео голов и обзор

Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину. Арбитр из Германии Феликс Цвайер дал стартовый свисток в 21:45.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Украина – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мощное исполнение гимна Украины
ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 15 мин.
Видеоообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Анел Ахмедходжич, 77 мин.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Анель Ахмедходжич (Босния и Герцеговина).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
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