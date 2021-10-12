УКРАИНА
1 : 1
Босния и Герцеговина
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Возвращение ничейного сериала. Украина разошлась миром с боснийцами

Подопечные Петракова не сумели удержать победу

  • 12.10.2021 23:35
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Возвращение ничейного сериала. Украина разошлась миром с боснийцами
© Sport.ua

Александр Петраков после победы его подопечных над Финляндией о следующем матче высказался предельно четко: «нужна только победа». И добавил, что футболисты это понимают. В принципе, ничего нового наставник сборной Украины не сказал. Да и вряд ли мог. Потому что ситуация для нашей команды все еще остается очень сложной. Несмотря на второе место в группе (о первом придется забыть, ведь французы его не упустят), преимущество над сборной Боснии и Герцеговины достаточно зыбкое – всего два очка, при этом у балканцев игра в запасе. Поэтому не нужно быть тренером сборной Украины, чтобы понимать, что в случае невыигрыша у Джеко и компании о попадании в плей-офф можно забыть.

С другой стороны, можно не сомневаться, что и наш нынешний соперник вынашивал амбициозные планы. По большому счету, боснийцев в игре против нашей команды устраивала и ничья. Поэтому можно было не сомневаться, что наши гости сделают все и даже больше, дабы добыть нужный результат.

Петраков не стал менять победный состав: в стартовом протоколе на игру против Боснии и Герцеговины оказались те же одиннадцать футболистов, которые выходили и на матч против сборной Финляндии. Наверное, вполне логичное решение нашего тренерского штаба.

Но вот относительно самой игры, точнее, ее тактических нюансов, возникали вопросы. Если против команды Суоми наши играли чаще на контратаках, вторым номером, то есть оказались в своей струе, то вот перед игрой с боснийцами было ощущение, что именно нашей команде придется вести игру, а соперник сыграет от обороны. Насколько удобной будет такая модель игры для сборной Украины – на этот вопрос мог ответить лишь итоговый счет.

И он ответил. Но об этом чуть позже.

То, что матч не станет феерией, стало понятно со стартовых минут. Цена ошибки была очень высока, поэтому рисковать никто не собирался. Хозяева пытались контролировать мяч, но без особых изысков в атаке. Гости сосредоточили главные силы в обороне, об атаке особо и не размышляя.

Тем не менее, первый момент в матче создали именно боснийцы, когда на 12-й минуте по воротам Пятова сильно, но неточно пробил Гояк. Наши ответили спустя три минуты. И ответили результативно. Цыганков на своем фланге сумел избежать офсайдной ловушки и отдал идеальную передачу под удар набегающему Ярмоленко. Андрей пробил без шансов для голкипера. Этот мяч стал для одного из лидеров нашей команды 44-м в футболке национальной сборной.

После гола Ярмоленко ситуация на поле изменилась. Гости заметно активизировались, прижали наших к воротам. Ну, примерно так, как финны после первого пропущенного мяча: без особых шансов в атаке, но приятного для обороняющихся было немного. Тем не менее, именно такой футбол сейчас весьма комфортный для сборной Украины, отлично играющей в контратаках. В таком стиле украинцы могли забить второй мяч, когда Соболь со своего фланга выдал передачу на Тымчика. Александр вышел фактически на свидание с голкипером, но не смог его переиграть в ближнем бою.

Несколькими минутами позже не повезло уже Цыганкову, который с выгодной позиции пробил головой мимо ворот после хорошей передачи Степаненко.    

На 34-й минуте уже не повезло гостям. После их быстрого контрвыпада сначала Пятов спас от пропущенного мяча, а затем голкипера подстраховал Степаненко.

Спустя десять минут боснийцы были еще ближе к забитому мячу, но снова у них не получилось. Опять гостям не позволил отличиться Пятов, парировавший удар со средней линии, а второй удар Превляка пришелся мимо ворот.

На том и закончили первый тайм. Закончили в нашу пользу – и по игре, и по результату, но концовка тайма была явно за подопечными Петева. Перерыв должен пойти нашим на пользу.

Второй тайм соперники начали очень живо. За первые пять минут – сразу три момента. Два из них – в нашем исполнении: Шапаренко и Тымчик. Гости ответили опасным ударом головой Налича.

А дальше мяч под контроль взяли балканцы. Они атаковали серьезными силами, нагнетая свое преимущество на флангах, но украинцы держались. В эти минуты боснийцы выглядели не только активнее наших, но и свежее.

Апофеозом доминирования гостей стал отличный удар Джеко издали – но снова сборную Украины выручил Андрей Пятов.

Петраков отреагировал на происходящее заменами: Яремчука сменил Сикан, Шапаренко – Сидорчук.

Но ситуация не поменялась. Нашей команде не удалось отодвинуть игру от своей штрафной площади, проводить контратаки. Более того, доминирование гостей становилось все более ощутимым. И на 77-й минуте боснийцы таки добились своего. Их хорошая атака завершилась точным ударом Ахмедходжича. Без шансов для Пятова.

Петраков снова пытается внести коррективы в игру заменами: уходят Ярмоленко и Цыганков, выходят Зубков и Булеца. Но переломить игру, к сожалению, не удалось. Хотя один реальный момент хозяева создали – на предпоследней минуте матча Зубков заработал опасный штрафной, но пробил очень бесхитростно.

В итоге боевая и закономерная ничья – 1:1. Львов остается настоящей цитаделью для сборной Украины – в этом городе наша команда еще не проигрывала. Однако данная ничья очень осложнила турнирное положение нашей сборной.  

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Украина - Босния и Герцеговина - 1:1.

 Ярмоленко, 15 - Ахметходжич, 77.

 Чивич, 11, Ахмедходжич, 19, Превляк, 63.

Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) - Ярмоленко (Зубков, 82), Цыганков (Булеца, 82) - Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина: Шехич - Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич - Хаджиахметович, Налич (Сарич, 58), Колашинац (Ковачевич, 90+1) - Гояк (Прцич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82(.

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия).

Стадион: «Арена Львов» (Львов, Украина).

УКРАИНА - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Валерий Василенко, Sport.ua

(44 голоса)

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Комментарии
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 12.10.2021 23:37
    +29
    Ну шо, помог "контратакующий" Сикан? Помог опорник Сидорчук? Тренерский гений
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
    Алексей Ильин, 12.10.2021 23:37
    +28
    Скажите кто то Петракову, что команда мёртвая была весь 2 тайм, можно замены делать раньше, чем на 80-й минуте
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    samird
    samird, 12.10.2021 23:42
    +22
    Сборная просто умерла физически к 60-й минуте. Трупы. Ну и Петраков тоже дал маху по полной. Что делал Соболь в составе? Кроме передачи на Тымчика - абсолютно ничего дельного не показал. У тебя Степан еле ноги переставляет, а ты меняешь Шапаренко. Какой в пень Сикан?! Он не играет. Практики - "0"! Довбика выпускай же!!! А Зубков? Он и так плуг - а тут ещё и не играет за Ференц. Уже хоть Караваева выпусти - тот хоть бегать может. Кто-то же рассказывал, что будут играть только те, у кого есть практика. Ну и садиться с 70-й минуты дома с Боснийцами - это зашквар. Я сразу сказал, что сравняют - так и вышло.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 12.10.2021 23:38
    +22
    Второй тайм это тихий ужас. Босния была ближе к победе. Замена Шапаренко и игра на удержание, такой вертикальный футбол нам не нужен.
    Ссылка
    pricolist
    online
    pricolist, 12.10.2021 23:38
    +21
    Я поддерживал Петракова и отрицать не буду. Но как же меня сегодня выбесила игра сборной во втором тайме. Это что вообще за стыд? А замены отдельная тема, какой Булеца, Сикан? Еще и дуболом Сидорчук вместо креативного Шапаренко. Нет будущего сборной с Петраковым.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 12.10.2021 23:43
    +15
    Думаю єту игру ПРОИГРАЛ Петраков. Видя как команда прижалась, как боснийци утюжат оборону, ничего, как тренер, не сделал что б переломить ситуацию. И даже *уевая реализация тут ни в счет
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 12.10.2021 23:42
    +15
    Я вот не пойму, ржавые деньги подкинули Петракову, чтобы он выпустил никакущего Сикана? Это вообще не игрок уровня сборной. Резервист ШД.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
    Mr.Budd, 12.10.2021 23:37
    +15
    Нас спасёт только клонированный Ярмоленко, которого можно будет выпускать в начале 2го тайма. Единственный игрок, который может внести креатив и за счет мастерства создать момент.
    Ссылка
    DED_PANAS
    online
    DED_PANAS, 12.10.2021 23:36
    +13
    Якась куйня...
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 12.10.2021 23:38 (изменен)
    +12
    кто смотрел молодежный ЧМ тот понимает, что по другому Петраков играть не будет - забили= окопались
    но играть на 0 у нас не. получается, а в атаке имеем дикую нереализацию
    ну и замены сегодня за гранью моего понимания
    Сикан, серьезно ? при здоровом Довбике ?
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    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 12.10.2021 23:37
    +12
    Мы просто до матча немного занизили возможности Боснии и завысили свои.
    Босния, как мы видим - очень сильная команда. Когда понадобилось - прижали и забили.
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 12.10.2021 23:37
    +11
    Не знаю как кому, но мне такое бей-беги не нравится.
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    cucumber
    online
    cucumber, 12.10.2021 23:49
    +9
    Зубков тоже просто отлично пробил штрафной в добавленное время
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    SeM077
    online
    SeM077, 12.10.2021 23:38
    +9
    Зате не програли жодного матчу в відборі. А те що забивати не вміємо, як говорив один класик "То таке"
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    axylinam
    online
    axylinam, 12.10.2021 23:37
    +9
    Обидная ничья, плохо что у наших постоянно не хватает сил на большую часть второго тайма
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    Max77
    Max77, 12.10.2021 23:48
    +8
    Играть некому, а Малиновский не нужен, зато выпускаем Булецу который с Зарей всем дал в Европе...как эти люди вообще попадают в сборную??? Человек не бежит, не соображает, не бьёт...весь штаб помощников тренера этого не видит? 15 минут игры, все получается, что было потом???
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 12.10.2021 23:45
    +8
    Empty, 12.10.2021 23:44
    А про булеца отмолчался .. и Сидора .. ну ок .. может сразу ДК поставить ??)) Полным составом
    а что Сидор плохого сделал?
    нет, лучше выпускать лавочника Сикана, который через 5 минут уже выглядит будто марафон на 50 км пробежал
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    Local78
    online
    Local78, 12.10.2021 23:45
    +6
    Команда скотилась на рівень 3-4 кошика і реально не заслуговує участі в ЧС. От Ярмолу шкода, старається, забиває, але один в полі не воїн.
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    cucumber
    online
    cucumber, 12.10.2021 23:45
    +6
    яремчук, цыганков - транжирят моменты, нет слов.. как так безответственно относиться к голевым моментам?, вместо сикана почему довбика не выпустить?
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 12.10.2021 23:39
    +6
    Тымчик очень понравился... Но из двух моментов, один надо было забивать! Опять таки или снова, реализация подводит!
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