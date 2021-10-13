УКРАИНА
1 : 1
Босния и Герцеговина
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПЕТРАКОВ: «Мы же не Франция, Испания или Италия. У нас средний чемпионат»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью в игре ЧМ с Боснией

  • 13.10.2021 01:00
  • 1455 просмотров
  • 25 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Мы же не Франция, Испания или Италия. У нас средний чемпионат»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничейный результат в матче отбора ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1):

– Хотел бы очень поблагодарить за прием. Такой прием, такое отношение – крылья вырастают. Никогда не ожидал, что во Львове так принимают.

– Была установка отойти назад, когда вели в счете?

– Установки садиться к своим воротам не было. В перерыве говорили, что нельзя, но это усталость. У меня нет никаких вопросов к игрокам, всех поблагодарил. Все расстроены. Затем мы разберем ошибки, сделаем выводы.

– Когда болельщики скандировали: «Петраков, Петраков», что вы чувствовали?

– Для меня было неожиданностью, что люди скандировали мою фамилию. Даже сейчас, мы сыграли 1:1, но в душе будто проиграли. Мне даже стыдно. Спасибо Львову, болельщикам. Не ожидал такого приема.

– После Коноплянки ни одного левого полузащитника из УПЛ не вызывают в сборную. У нас нет таких?

– Вам не нравится, как играет там Цыганков? Это же Украина. Мы же не Франция, не Испания, не Италия. У нас средний чемпионат. Какие есть ресурсы – те и используем. Есть молодые ребята, но они еще не готовы играть за национальную сборную.

– В последние минуты появление Довбика напрашивалась. Почему он не появился?

– Это моя интуиция, я главный тренер. Я выпустил Сикана. Сделал ошибку. Сикан бы забил – все бы говорили одно, а сейчас другое. Главному тренеру нужно рисковать, я понадеялся на Сикана, думал, что поможет. Верил в него, но не получилось. У него все впереди.

– Довольны другими заменами?

– У меня нет никаких вопросов к ребятам. Мы будем готовиться к битве в Боснии.

– Уже просчитывали варианты на второе место?

– Не считал ничего до игры. На игру ехал – смотрел игру финнов. Игроки Казахстана с нами выходили с таким глазами, а сейчас проиграли две игры вчистую, не дрались. Игра в Боснии будет за выход. Сделаем все, что в наших силах. Все в команде это понимают.

– Сможет ли Ярмоленко побить рекорд Шевченко по количеству забитых голов за сборную?

– Это надо у него спрашивать. Он – лидер и на поле, и вне. Главное, чтобы было здоровье, а там уже как будет. Он хочет играть дальше.

Владимир Клепач из Львова, Sport.ua

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Анель Ахмедходжич (Босния и Герцеговина).
15' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    online
    turist86, 13.10.2021 01:17
    +8
    Дожилися... а у Фінляндії, Боснії, Казахстану чемпіонати просто топові
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 13.10.2021 01:22
    +4
    Владимир Пидвирный, 13.10.2021 01:13
    Ще такої слабкої збірної України у Львові не було. Другий тайм це жах і повний провал. а цей Циганков бездар динамівська - це потвора в формі збірної. Гнати в шию цю гнилу салаку.
    Циганков гол зробив. Краще вас з сайту вигнати
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.10.2021 01:09 (изменен)
    +4
    Середній чемпіонат в Україні вже існує майже 30 років, ніяких суттєвих змін не відбувається. Бо футболом керують люди далекі від розуміння причин слабкого чемпіонату. Саме те, що лише ДК і ШД за 30 років були чемпіонами України говорить про багато що.
    -
    Український чемпіонат поділений між ШД та ДК. По суті обслуговує ці 2 клуби вже майже 30 років. Були деякі роки, коли був супротив від Дніпра, Металіста. Але це лише епізоди.
    -
    Нагадаю, що в Україні корупція, підкуп судів, продаж матчів існують навіть на рівні дитячого та юнацького футболу. Про який сильний чемпіонат та чесну конкуренцію може йти мова, якщо вже на рівні дітей, юнаків вбивається чесна конкуренція, дух суперництва, віра в справедливість та перемогу найсильнішого.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.10.2021 01:33 (изменен)
    +3
    turist86, 13.10.2021 01:17
    Дожилися... а у Фінляндії, Боснії, Казахстану чемпіонати просто топові
    Был в Финляндии. Там люди развитие, порядочнее, добрее, профессиональнее (в массе своей), честнее. Там нет высокомерия, лицемерия и попытки обгадить коллегу ни за что. Финны очень заботливы и вежливы в общении с детками и юношами (да и вообще ко всем другим людям).
    -
    Наших варваров некоторых нужно отвозить в Финляндию и оставлять там пожить 3-4 месяца хотя бы. Чтобы они поняли как можно жить по-другому: без матов, агрессии и криков на детей / юношей в тренировочном процессе.
    Ссылка
    Batya
    online
    Batya, 13.10.2021 01:14
    +3
    Мужик, це дійсно помилка у грі з гренадерами ДОВБИК, а не Сікан, хоча це все наслідки, а причина в тому. що Яремчук був ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАКРИВАТИ гру. булеца на сьогодны НЕ РІВЕНЬ.
    Ссылка
    IngvarS
    online
    IngvarS, 13.10.2021 01:29
    +2
    Владимир Пидвирный, 13.10.2021 01:13
    Ще такої слабкої збірної України у Львові не було. Другий тайм це жах і повний провал. а цей Циганков бездар динамівська - це потвора в формі збірної. Гнати в шию цю гнилу салаку.
    всю фартовость львова еще в 2019-2020 похерил вротань со своей недолугой молодежкой, состоящей из петраковских чемпионов мира.
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    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 13.10.2021 01:27
    +2
    andyck06, 13.10.2021 01:08
    да пішов ти нах... а в Босніі, що, одні Месі грають?? Фізрук, одним словом... не тренер.
    В збірній Боснії немає гравців, які б грали у національному чемпіонаті.
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    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 13.10.2021 01:11
    +2
    Буде забавно і водночас плачевно, якщо Україна закінчить відбір без жодної поразки, але при цьому навіть у стики не потрапить.
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    brighi10
    online
    brighi10, 13.10.2021 01:44
    +1
    roman_kros, 13.10.2021 01:36
    В нього була грижа, якщо ти не в курсі, потім операція і потрібен був час на відновлення. Але ти чомусь пам'ятаєш тільки кінцівку, а два роки прекрасної гри до цього типу не було. В Ярмоленка також були свої проблеми, але Шева його викликав і ставив. Про нього те ж ниття і хейт був, а тепер єдиний кому варто дякувати за набрані очки
    грижа моржа и прочее - отговорки. Он проиграл конкуренцию Шапаренку и при Петракове и при Шевченко.
    Он дал понять, что сборная ему неинтересна если он сидит на банке.Нахрена он нужен сборной тогда с таким отношением?То, что он, когда-то там хорошо играл - не повод его пихать теперь каждый матч в основу, даже Шева это понял под конец.Коноплянка тоже когда-то хорошо играл, давай и его вызовем
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    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 13.10.2021 01:43
    +1
    roman_kros, 13.10.2021 01:28
    "– Установки сідати до своїх ворот не було"
    Шановний дідусю, ви зняли атакувального гравця Шапаренка і випустили опорника Сидорчука, що по вашому це показує футболістам , атакуйте?
    "Ми ж не Франція, не Іспанія, не Італія. В нас середній чемпіонат. Які є ресурси – ті й використовуємо."
    - шановний, в вас є гравець з топ чемпіонату. Ви розкидуєтеся ресурсами.
    Все правильно. Але дідусь пояснював, що вже в перерві багато хлопців, в тому числі Шапа, казали йому, що втомились. Чому фізухи вистачає лише на перший тайм і не тільки у цій грі? Всі кінцівки матчів відбору провалені. Починали ігри за здравіє, а закінчували як сьогодні.
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    anonymous
    online
    anonymous, 13.10.2021 01:32
    +1
    turist86, 13.10.2021 01:17
    Дожилися... а у Фінляндії, Боснії, Казахстану чемпіонати просто топові
    Це просто відповідь на питання журналіста чому в Україні немає лівого вінгера після епохи Коноплянки. А от дійсно, чому?
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 13.10.2021 01:31
    +1
    roman_kros, 13.10.2021 01:28
    "– Установки сідати до своїх ворот не було"
    Шановний дідусю, ви зняли атакувального гравця Шапаренка і випустили опорника Сидорчука, що по вашому це показує футболістам , атакуйте?
    "Ми ж не Франція, не Іспанія, не Італія. В нас середній чемпіонат. Які є ресурси – ті й використовуємо."
    - шановний, в вас є гравець з топ чемпіонату. Ви розкидуєтеся ресурсами.
    где был этот топ гравец в играх в Киеве с финнами и казахами?где был на Евро?чем занимался?почему даже Шева этого топ-игрока посадил на банку на ЕВРО в матчах плей-офф с шведами и англичанами?
    Ссылка
    IngvarS
    online
    IngvarS, 13.10.2021 01:27
    +1
    Chystyi_stavok, 13.10.2021 01:11
    Буде забавно і водночас плачевно, якщо Україна закінчить відбір без жодної поразки, але при цьому навіть у стики не потрапить.
    а оно вам надо - стыки с испанией, хорватией или любимой австрией?!
    мне позорного четвертьфинала с англией хватило на годы вперед.
    но шанс отыграться на балканах конечно будет если хорошо восстановят физические кондиции футболистов, а босняки будут измотаны битвой с финами.
    вспоминаю наш визит к черногорцам в 2014: после 0-1 в киеве смогли же вынести югов на их поле с разгромным счетом 4-0, причем 2 забили играя в меньшинстве.
    Ссылка
    maxno
    online
    maxno, 13.10.2021 01:47
    0
    У нас просто слабый тренер и ждать от него выхода на чм 2022 не стоит. Не сейчас так в стыках проиграем .
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    anonymous
    online
    anonymous, 13.10.2021 01:45
    0
    alefteev77, 13.10.2021 01:33
    Был в Финляндии. Там люди развитие, порядочнее, добрее, профессиональнее (в массе своей), честнее. Там нет высокомерия, лицемерия и попытки обгадить коллегу ни за что. Финны очень заботливы и вежливы в общении с детками и юношами (да и вообще ко всем другим людям).
    -
    Наших варваров некоторых нужно отвозить в Финляндию и оставлять там пожить 3-4 месяца хотя бы. Чтобы они поняли как можно жить по-другому: без матов, агрессии и криков на детей / юношей в тренировочном процессе.
    100%
    У нас у дитячому футболі залишаються тільки юнаки з найбільш стійкою психікою. Реально важко проявити себе під аккомпанемент матерних криків. Особливо коли ти ще вчишся.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.10.2021 01:41
    0
    Чемпионат может у нас и средненький, да вот только тренер Петраков с его тактикой бей беги даже ему не соответствует. У нас ограниченный выбор креативных игроков и они с таким энэргозатратным футболом выдерживают 50-60 минут, а равноценной замены нет. Причины известны, травмы и отказ от таких игроков как Малиновский и Марлос. Писал, что Петраков физрук еще с конца августа и получал по 25 минусов. всякие там "голубые львы" восхищавшыеся Петраковым по 45 плюсов.Ау "голубой лев" что то тебя сегодня нигде нет.
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 13.10.2021 01:36
    0
    brighi10, 13.10.2021 01:31
    где был этот топ гравец в играх в Киеве с финнами и казахами?где был на Евро?чем занимался?почему даже Шева этого топ-игрока посадил на банку на ЕВРО в матчах плей-офф с шведами и англичанами?
    В нього була грижа, якщо ти не в курсі, потім операція і потрібен був час на відновлення. Але ти чомусь пам'ятаєш тільки кінцівку, а два роки прекрасної гри до цього типу не було. В Ярмоленка також були свої проблеми, але Шева його викликав і ставив. Про нього те ж ниття і хейт був, а тепер єдиний кому варто дякувати за набрані очки
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 13.10.2021 01:29
    0
    Владимир Пидвирный, 13.10.2021 01:13
    Ще такої слабкої збірної України у Львові не було. Другий тайм це жах і повний провал. а цей Циганков бездар динамівська - це потвора в формі збірної. Гнати в шию цю гнилу салаку.
    саме головне, що зі львовських команд
    було найбільше представників у збірній !!!
    І вони достойно грали на цимбалах !!!
    ой, тю ! Шось не те ! та все одно...
    Ссылка
    roman_kros
    online
    roman_kros, 13.10.2021 01:28
    0
    "– Установки сідати до своїх ворот не було"
    Шановний дідусю, ви зняли атакувального гравця Шапаренка і випустили опорника Сидорчука, що по вашому це показує футболістам , атакуйте?
    "Ми ж не Франція, не Іспанія, не Італія. В нас середній чемпіонат. Які є ресурси – ті й використовуємо."
    - шановний, в вас є гравець з топ чемпіонату. Ви розкидуєтеся ресурсами.
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 13.10.2021 01:25
    0
    Видимо Петраков хороший человек по жизни, но этого мало , чтобы быть хорошим тренером. Даже почему-то стало его жалко. Пусть идёт в молодёжную, там его место.
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