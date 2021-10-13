ПЕТРАКОВ: «Мы же не Франция, Испания или Италия. У нас средний чемпионат»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничейный результат в матче отбора ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1):

– Хотел бы очень поблагодарить за прием. Такой прием, такое отношение – крылья вырастают. Никогда не ожидал, что во Львове так принимают.

– Была установка отойти назад, когда вели в счете?

– Установки садиться к своим воротам не было. В перерыве говорили, что нельзя, но это усталость. У меня нет никаких вопросов к игрокам, всех поблагодарил. Все расстроены. Затем мы разберем ошибки, сделаем выводы.

– Когда болельщики скандировали: «Петраков, Петраков», что вы чувствовали?

– Для меня было неожиданностью, что люди скандировали мою фамилию. Даже сейчас, мы сыграли 1:1, но в душе будто проиграли. Мне даже стыдно. Спасибо Львову, болельщикам. Не ожидал такого приема.

– После Коноплянки ни одного левого полузащитника из УПЛ не вызывают в сборную. У нас нет таких?

– Вам не нравится, как играет там Цыганков? Это же Украина. Мы же не Франция, не Испания, не Италия. У нас средний чемпионат. Какие есть ресурсы – те и используем. Есть молодые ребята, но они еще не готовы играть за национальную сборную.

– В последние минуты появление Довбика напрашивалась. Почему он не появился?

– Это моя интуиция, я главный тренер. Я выпустил Сикана. Сделал ошибку. Сикан бы забил – все бы говорили одно, а сейчас другое. Главному тренеру нужно рисковать, я понадеялся на Сикана, думал, что поможет. Верил в него, но не получилось. У него все впереди.

– Довольны другими заменами?

– У меня нет никаких вопросов к ребятам. Мы будем готовиться к битве в Боснии.

– Уже просчитывали варианты на второе место?

– Не считал ничего до игры. На игру ехал – смотрел игру финнов. Игроки Казахстана с нами выходили с таким глазами, а сейчас проиграли две игры вчистую, не дрались. Игра в Боснии будет за выход. Сделаем все, что в наших силах. Все в команде это понимают.

– Сможет ли Ярмоленко побить рекорд Шевченко по количеству забитых голов за сборную?

– Это надо у него спрашивать. Он – лидер и на поле, и вне. Главное, чтобы было здоровье, а там уже как будет. Он хочет играть дальше.

Владимир Клепач из Львова, Sport.ua