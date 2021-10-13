ПЕТРАКОВ: «Мы же не Франция, Испания или Италия. У нас средний чемпионат»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничейный результат в матче отбора ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1):
– Хотел бы очень поблагодарить за прием. Такой прием, такое отношение – крылья вырастают. Никогда не ожидал, что во Львове так принимают.
– Была установка отойти назад, когда вели в счете?
– Установки садиться к своим воротам не было. В перерыве говорили, что нельзя, но это усталость. У меня нет никаких вопросов к игрокам, всех поблагодарил. Все расстроены. Затем мы разберем ошибки, сделаем выводы.
– Когда болельщики скандировали: «Петраков, Петраков», что вы чувствовали?
– Для меня было неожиданностью, что люди скандировали мою фамилию. Даже сейчас, мы сыграли 1:1, но в душе будто проиграли. Мне даже стыдно. Спасибо Львову, болельщикам. Не ожидал такого приема.
– После Коноплянки ни одного левого полузащитника из УПЛ не вызывают в сборную. У нас нет таких?
– Вам не нравится, как играет там Цыганков? Это же Украина. Мы же не Франция, не Испания, не Италия. У нас средний чемпионат. Какие есть ресурсы – те и используем. Есть молодые ребята, но они еще не готовы играть за национальную сборную.
– В последние минуты появление Довбика напрашивалась. Почему он не появился?
– Это моя интуиция, я главный тренер. Я выпустил Сикана. Сделал ошибку. Сикан бы забил – все бы говорили одно, а сейчас другое. Главному тренеру нужно рисковать, я понадеялся на Сикана, думал, что поможет. Верил в него, но не получилось. У него все впереди.
– Довольны другими заменами?
– У меня нет никаких вопросов к ребятам. Мы будем готовиться к битве в Боснии.
– Уже просчитывали варианты на второе место?
– Не считал ничего до игры. На игру ехал – смотрел игру финнов. Игроки Казахстана с нами выходили с таким глазами, а сейчас проиграли две игры вчистую, не дрались. Игра в Боснии будет за выход. Сделаем все, что в наших силах. Все в команде это понимают.
– Сможет ли Ярмоленко побить рекорд Шевченко по количеству забитых голов за сборную?
– Это надо у него спрашивать. Он – лидер и на поле, и вне. Главное, чтобы было здоровье, а там уже как будет. Он хочет играть дальше.
Владимир Клепач из Львова, Sport.ua
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Анель Ахмедходжич (Босния и Герцеговина).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Український чемпіонат поділений між ШД та ДК. По суті обслуговує ці 2 клуби вже майже 30 років. Були деякі роки, коли був супротив від Дніпра, Металіста. Але це лише епізоди.
-
Нагадаю, що в Україні корупція, підкуп судів, продаж матчів існують навіть на рівні дитячого та юнацького футболу. Про який сильний чемпіонат та чесну конкуренцію може йти мова, якщо вже на рівні дітей, юнаків вбивається чесна конкуренція, дух суперництва, віра в справедливість та перемогу найсильнішого.
-
Наших варваров некоторых нужно отвозить в Финляндию и оставлять там пожить 3-4 месяца хотя бы. Чтобы они поняли как можно жить по-другому: без матов, агрессии и криков на детей / юношей в тренировочном процессе.
Он дал понять, что сборная ему неинтересна если он сидит на банке.Нахрена он нужен сборной тогда с таким отношением?То, что он, когда-то там хорошо играл - не повод его пихать теперь каждый матч в основу, даже Шева это понял под конец.Коноплянка тоже когда-то хорошо играл, давай и его вызовем
Шановний дідусю, ви зняли атакувального гравця Шапаренка і випустили опорника Сидорчука, що по вашому це показує футболістам , атакуйте?
"Ми ж не Франція, не Іспанія, не Італія. В нас середній чемпіонат. Які є ресурси – ті й використовуємо."
- шановний, в вас є гравець з топ чемпіонату. Ви розкидуєтеся ресурсами.
Шановний дідусю, ви зняли атакувального гравця Шапаренка і випустили опорника Сидорчука, що по вашому це показує футболістам , атакуйте?
"Ми ж не Франція, не Іспанія, не Італія. В нас середній чемпіонат. Які є ресурси – ті й використовуємо."
- шановний, в вас є гравець з топ чемпіонату. Ви розкидуєтеся ресурсами.
мне позорного четвертьфинала с англией хватило на годы вперед.
но шанс отыграться на балканах конечно будет если хорошо восстановят физические кондиции футболистов, а босняки будут измотаны битвой с финами.
вспоминаю наш визит к черногорцам в 2014: после 0-1 в киеве смогли же вынести югов на их поле с разгромным счетом 4-0, причем 2 забили играя в меньшинстве.
-
Наших варваров некоторых нужно отвозить в Финляндию и оставлять там пожить 3-4 месяца хотя бы. Чтобы они поняли как можно жить по-другому: без матов, агрессии и криков на детей / юношей в тренировочном процессе.
У нас у дитячому футболі залишаються тільки юнаки з найбільш стійкою психікою. Реально важко проявити себе під аккомпанемент матерних криків. Особливо коли ти ще вчишся.
було найбільше представників у збірній !!!
І вони достойно грали на цимбалах !!!
ой, тю ! Шось не те ! та все одно...
Шановний дідусю, ви зняли атакувального гравця Шапаренка і випустили опорника Сидорчука, що по вашому це показує футболістам , атакуйте?
"Ми ж не Франція, не Іспанія, не Італія. В нас середній чемпіонат. Які є ресурси – ті й використовуємо."
- шановний, в вас є гравець з топ чемпіонату. Ви розкидуєтеся ресурсами.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.