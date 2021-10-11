Во вторник, 12 октября, во Львове на «Арене Львов» состоится поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину. Арбитр из Германии Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 21:45.

Сборная Украины

Команда Александра Петракова на прошлой неделе одержала первую победу в нынешнем отборе на Мундиаль-2022, обыграв на выезде Финляндию (2:1). Украинцы не проиграли ни одного матча, однако сразу пять поединков свели к ничьей, что лишило их шансов побороться за первое место с Францией. Кстати, с действующими чемпионами мира и триумфаторами Лиги наций «желто-синие» уже успели сыграть дважды, и то, что в этих матчах удалось взять два очка – немалое достижение.

Но потери очков в играх с Финляндией и Казахстаном уже сыграли с главной командой нашей страны злую шутку. Сейчас Украина занимает второе место в турнирной таблице, опережая Боснию и Герцеговину лишь на два очка. Да еще и у боснийцев есть один поединок в запасе – с Финляндией. Поэтому именно в очных встречах определится, кто же займет второе место в группе и получит путевку в плей-офф квалификации. Подопечным Петракова необходимо выходить из этого противостояния победителями.

К сожалению, из-за травмы не сможет помочь украинской сборной футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который также пропускал и поединок с Финляндией. Кроме того, из-за конфликта с главным тренером не получил вызов в национальную команду лидер итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский. Впрочем, если Финляндию без них удалось победить, то почему с Боснией должны быть проблемы?

Сборная Боснии и Герцеговины

В составе боснийской сборной выступает бывший вратарь луганской «Зари» Никола Василь. Правда играл 25-летний голкипер за главную команду своей страны только в товарищеских матчах, а в официальных незаменимым является опытный Ибрагим Шехич. Но тот факт, что Василю принадлежит футболка с первым номером, свидетельствует о том, что в нем видят перспективу.

Все футболисты сборной Боснии и Герцеговины оцениваются в 53,5 миллиона евро. Это в два с половиной раза меньше стоимости сборной Украины. Однако цена главной звезды боснийцев Эдина Джеко нынче составляет лишь 4 миллиона, что объясняется его солидным возрастом – 35 лет. На практике же нашим защитникам нужно опасаться форварда миланского «Интера».

Боснийцев может устроить и две ничьи, но они наверняка тоже будут играть на победу. Ведь даже одной виктории в двух матчах с Украиной может хватить для выхода в плей-офф отбора. И если сделать это уже в предстоящем матче, то останется лишь обыграть затем Финляндию. Букмекеры больше верят в подопечных Петракова, надеемся на их успех и мы.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Корниенко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чимирот, Гояк, Стеванович, Хаджиахметович, Колашинац, Джеко, Превляк.

12 октября, вторник