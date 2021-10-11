УКРАИНА
0 : 0
Босния и Герцеговина
12.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2022

Важнейший поединок для команды Александра Петракова

  • 11.10.2021 12:30
  • 412 просмотров
  • 0 комментариев
Украина – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2022
© УАФ

Во вторник, 12 октября, во Львове на «Арене Львов» состоится поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину. Арбитр из Германии Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 21:45.

Сборная Украины

 

Команда Александра Петракова на прошлой неделе одержала первую победу в нынешнем отборе на Мундиаль-2022, обыграв на выезде Финляндию (2:1). Украинцы не проиграли ни одного матча, однако сразу пять поединков свели к ничьей, что лишило их шансов побороться за первое место с Францией. Кстати, с действующими чемпионами мира и триумфаторами Лиги наций «желто-синие» уже успели сыграть дважды, и то, что в этих матчах удалось взять два очка – немалое достижение.

Но потери очков в играх с Финляндией и Казахстаном уже сыграли с главной командой нашей страны злую шутку. Сейчас Украина занимает второе место в турнирной таблице, опережая Боснию и Герцеговину лишь на два очка. Да еще и у боснийцев есть один поединок в запасе – с Финляндией. Поэтому именно в очных встречах определится, кто же займет второе место в группе и получит путевку в плей-офф квалификации. Подопечным Петракова необходимо выходить из этого противостояния победителями.

К сожалению, из-за травмы не сможет помочь украинской сборной футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который также пропускал и поединок с Финляндией. Кроме того, из-за конфликта с главным тренером не получил вызов в национальную команду лидер итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский. Впрочем, если Финляндию без них удалось победить, то почему с Боснией должны быть проблемы?

Сборная Боснии и Герцеговины

 

В составе боснийской сборной выступает бывший вратарь луганской «Зари» Никола Василь. Правда играл 25-летний голкипер за главную команду своей страны только в товарищеских матчах, а в официальных незаменимым является опытный Ибрагим Шехич. Но тот факт, что Василю принадлежит футболка с первым номером, свидетельствует о том, что в нем видят перспективу.

Все футболисты сборной Боснии и Герцеговины оцениваются в 53,5 миллиона евро. Это в два с половиной раза меньше стоимости сборной Украины. Однако цена главной звезды боснийцев Эдина Джеко нынче составляет лишь 4 миллиона, что объясняется его солидным возрастом – 35 лет. На практике же нашим защитникам нужно опасаться форварда миланского «Интера».

Боснийцев может устроить и две ничьи, но они наверняка тоже будут играть на победу. Ведь даже одной виктории в двух матчах с Украиной может хватить для выхода в плей-офф отбора. И если сделать это уже в предстоящем матче, то останется лишь обыграть затем Финляндию. Букмекеры больше верят в подопечных Петракова, надеемся на их успех и мы.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Корниенко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чимирот, Гояк, Стеванович, Хаджиахметович, Колашинац, Джеко, Превляк.

12 октября, вторник

Украина – Босния и Герцеговина
Львов. Стадион «Арена Львов». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Украина»
УКРАИНА — БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности