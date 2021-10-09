Наконец победа! Украина на выезде переиграла Финляндию

За час до этой встречи сборная Боснии и Герцеговины добилась выездной победы над Казахстаном 2:0 и вышла на второе место в отборочной группе D. Это означало, что и Финляндии, и Украине надо было обязательно выигрывать для того, чтобы продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира. Впрочем, еще до игры в Хельсинки перед нашей командой стояла только одна задача - взять три очка во что бы то ни стало и уже дальше готовиться к сложному двойному противостоянию с боснийцами.

Наставник украинцев Александр Петраков выставил с первых минут вполне ожидаемый состав. Учитывая все проблемы с травмированными и не приглашенными в сборную футболистами, на поле вышли практически все сильнейшие на данный момент игроки. Возможно, не хватало Сидорчука, но и Степаненко с Шапоренко в центре поля выглядели вполне боеспособным сочетанием.

Старт поединка получился боевым. Уже на 2-й минуте Пятов потянул тяжелый мяч от Лода, который пробивал из пределов штрафной площадки. Тут же последовал быстрый ответ и Яремчук пробил рядом со штангой. А на 4-й минуте местный стадион «Олимпийский» на некоторое время притих. Это Ярмоленко решил нанести удар из-за дуги перед штрафной, причем правой «нерабочей» ногой. Мяч полетел точно в левый от Градецки угол ворот, да так, что голкипер оказался бессильным помочь своей команде.

Пропустив гол, хозяева поля пошли вперед практически всех командой и стали оказывать серьезное давление на оборону украинцев. Как всегда, у них самыми активными в линии атаки были Пукки и Похьянпало. Впрочем, до ударов дело почти не доходило. Зато наша сборная старалась действовать на контратаках и несколько раз, быстро убегая к воротам соперников, имела возможность увеличить свое преимущество. Так, на 10-й минуте Шапаренко пробил издали чуть выше цели, а через пять минут Яремчук, оказавшись в штрафной чуть левее, метил в дальний угол, однако совсем немного не попал.

Ближе к середине тайма украинцы стали иметь заметное игровое преимущество. Почти каждая их атака несла угрозу для финнов, но не хватало либо точного последнего паса, либо удары по воротам были неточными. К примеру, на 22-й минуте Ярмоленко не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть опасный прострел в исполнении Яремчука. А спустя две минуты Степаненко с линии штрафной пробил над перекладиной.

Увы, но на 29-й минуте счет в матче сравнялся. После розыгрыша углового Похьянпало выиграл верховую борьбу у Забарного и сильно пробил головой с близкого расстояния. Пятов каким-то чудом мяч парировал в штангу, после чего Матвиенко хотел выбить его в поле, однако попал в ногу Пукки. И уже от финского игрока круглый оказался в сетке ворот.

Но не долго радовались болельщики сборной Финляндии. На 34-й минуте Яремчук снова вывел гостей вперед. Голевую атаку разогнал Ярмоленко, отдавший пас направо на Тымчика. Тот сделал передачу в штрафную площадь на Цыганкова, а от него уже транзитом мяч оказался у Яремчука. Бил наш форвард практически с линии вратарской без опеки и не промахнулся.

До перерыва на 38-й минуте у наших футболистов был еще один неплохой момент, чтобы отправить еще один мяч в ворота Градецки, но Цыганков с хорошей позиции со средней дистанции пробил чуть выше.

В самом начале второго тайма на 47-й минуте мы увидели очередной удар от Яремчука, но мяч полетел над перекладиной. Через две минуты неточно пробил по воротам Ярмоленко. И он же в следующей атаке ворвался в штрафную площадь, однако не сумел ни пробить, ни выполнить передачу партнеру.

Далее игра немного успокоилась, но ненадолго. На 58-й минуте опасно справа атаковал Пукки - мяч летел в направлении наших ворот, затем попал в ногу защитнику и вылетал на угловой. В ответной атаке опять пробил Яремчук, однако теперь прямо в руки Градецки.

Чем ближе матч шел к завершению, тем тревожнее становилось у ворот Пятова. Финны стали больше бить издали, но удары Ниссиля (с перспективного штрафного) и Вяйсянена цели не достигли. А на 76-й минуте украинцам просто повезло. После удара со штрафного Пятов отбил мяч перед собой и Араюри на добивании не попал уже в почти пустые ворота.

Хозяева поля не оставляли надежд уйти от поражения. На 84-й минуте Лод издали пробил в руки Пятову. А затем арбитр добавил аж 6 минут к основному времени второго тайма. И все же наши ребята выстояли. Боле того, в компенсированное время именно они были ближе к тому, чтобы забить гол.

В итоге победа сборной Украины со счетом 2:1 и подопечные Александра Петракова вернули себе вторую строчку в турнирной таблице группы D.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Финляндия - Украина - 1:2.

Пукки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34.

Кривцов, 37, Шапаренко, 66.

Финляндия: Градецки - Алхо (Хямяляйнен, 62), Тойвио, Араюри, Вяйсянен, Райтала (Нисканен, 77) - Лам (Ниссиля, 62), Камара, Лод - Похьянпало (Риски, 77), Пукки.

Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) - Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко - Ярмоленко (Булеца, 86), Цыганков (Зубков, 77) - Яремчук (Довбик, 86).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Стадион: «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия).

ФИНЛЯНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА