Финляндия
1 : 2
УКРАИНА
09.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наконец победа! Украина на выезде переиграла Финляндию

Подопечные Петракова благодаря голам Ярмоленко и Яремчука заработали трудные три очка

  • 09.10.2021 20:55
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  • 74 комментария
Наконец победа! Украина на выезде переиграла Финляндию
© Getty Images/Global Images Ukraine

За час до этой встречи сборная Боснии и Герцеговины добилась выездной победы над Казахстаном 2:0 и вышла на второе место в отборочной группе D. Это означало, что и Финляндии, и Украине надо было обязательно выигрывать для того, чтобы продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира. Впрочем, еще до игры в Хельсинки перед нашей командой стояла только одна задача - взять три очка во что бы то ни стало и уже дальше готовиться к сложному двойному противостоянию с боснийцами.  

Наставник украинцев Александр Петраков выставил с первых минут вполне ожидаемый состав. Учитывая все проблемы с травмированными и не приглашенными в сборную футболистами, на поле вышли практически все сильнейшие на данный момент игроки. Возможно, не хватало Сидорчука, но и Степаненко с Шапоренко в центре поля выглядели вполне боеспособным сочетанием.

Старт поединка получился боевым. Уже на 2-й минуте Пятов потянул тяжелый мяч от Лода, который пробивал из пределов штрафной площадки. Тут же последовал быстрый ответ и Яремчук пробил рядом со штангой. А на 4-й минуте местный стадион «Олимпийский» на некоторое время притих. Это Ярмоленко решил нанести удар из-за дуги перед штрафной, причем правой «нерабочей» ногой. Мяч полетел точно в левый от Градецки угол ворот, да так, что голкипер оказался бессильным помочь своей команде.

Пропустив гол, хозяева поля пошли вперед практически всех командой и стали оказывать серьезное давление на оборону украинцев. Как всегда, у них самыми активными в линии атаки были Пукки и Похьянпало. Впрочем, до ударов дело почти не доходило. Зато наша сборная старалась действовать на контратаках и несколько раз, быстро убегая к воротам соперников, имела возможность увеличить свое преимущество. Так, на 10-й минуте Шапаренко пробил издали чуть выше цели, а через пять минут Яремчук, оказавшись в штрафной чуть левее, метил в дальний угол, однако совсем немного не попал.

Ближе к середине тайма украинцы стали иметь заметное игровое преимущество. Почти каждая их атака несла угрозу для финнов, но не хватало либо точного последнего паса, либо удары по воротам были неточными. К примеру, на 22-й минуте Ярмоленко не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть опасный прострел в исполнении Яремчука. А спустя две минуты Степаненко с линии штрафной пробил над перекладиной.

Увы, но на 29-й минуте счет в матче сравнялся. После розыгрыша углового Похьянпало выиграл верховую борьбу у Забарного и сильно пробил головой с близкого расстояния. Пятов каким-то чудом мяч парировал в штангу, после чего Матвиенко хотел выбить его в поле, однако попал в ногу Пукки. И уже от финского игрока круглый оказался в сетке ворот.

Но не долго радовались болельщики сборной Финляндии. На 34-й минуте Яремчук снова вывел гостей вперед. Голевую атаку разогнал Ярмоленко, отдавший пас направо на Тымчика. Тот сделал передачу в штрафную площадь на Цыганкова, а от него уже транзитом мяч оказался у Яремчука. Бил наш форвард практически с линии вратарской без опеки и не промахнулся.    

До перерыва на 38-й минуте у наших футболистов был еще один неплохой момент, чтобы отправить еще один мяч в ворота Градецки, но Цыганков с хорошей позиции со средней дистанции пробил чуть выше.  

В самом начале второго тайма на 47-й минуте мы увидели очередной удар от Яремчука, но мяч полетел над перекладиной. Через две минуты неточно пробил по воротам Ярмоленко. И он же в следующей атаке ворвался в штрафную площадь, однако не сумел ни пробить, ни выполнить передачу партнеру.

Далее игра немного успокоилась, но ненадолго. На 58-й минуте опасно справа атаковал Пукки - мяч летел в направлении наших ворот, затем попал в ногу защитнику и вылетал на угловой. В ответной атаке опять пробил Яремчук, однако теперь прямо в руки Градецки.

Чем ближе матч шел к завершению, тем тревожнее становилось у ворот Пятова. Финны стали больше бить издали, но удары Ниссиля (с перспективного штрафного) и Вяйсянена цели не достигли. А на 76-й минуте украинцам просто повезло. После удара со штрафного Пятов отбил мяч перед собой и Араюри на добивании не попал уже в почти пустые ворота.

Хозяева поля не оставляли надежд уйти от поражения. На 84-й минуте Лод издали пробил в руки Пятову. А затем арбитр добавил аж 6 минут к основному времени второго тайма. И все же наши ребята выстояли. Боле того, в компенсированное время именно они были ближе к тому, чтобы забить гол.

В итоге победа сборной Украины со счетом 2:1 и подопечные Александра Петракова вернули себе вторую строчку в турнирной таблице группы D. 

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Финляндия - Украина - 1:2.

 Пукки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34.

Кривцов, 37, Шапаренко, 66.

Финляндия: Градецки - Алхо (Хямяляйнен, 62), Тойвио, Араюри, Вяйсянен, Райтала (Нисканен, 77) - Лам (Ниссиля, 62), Камара, Лод - Похьянпало (Риски, 77), Пукки.

Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) - Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко - Ярмоленко (Булеца, 86), Цыганков (Зубков, 77) - Яремчук (Довбик, 86).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Стадион: «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия).

ФИНЛЯНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    p_s_l
    p_s_l, 09.10.2021 21:17
    0
    Alex Romanov, 09.10.2021 21:15
    По игре нам катастрофически не хватало качественного усиления в линии атаки на последнюю 1/3 матча. И тут как-раз Малиновский не был лишним. Хоть матч и выигран, но Петраков не смог решить этой проблемы и не без фарта мы удержали счёт.
    Утомили уже с этим Малиновским. Он много показал в тех матчах, когда играл?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 09.10.2021 21:15
    +3
    По игре нам катастрофически не хватало качественного усиления в линии атаки на последнюю 1/3 матча. И тут как-раз Малиновский не был лишним. Хоть матч и выигран, но Петраков не смог решить этой проблемы и не без фарта мы удержали счёт.
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 09.10.2021 21:14
    -3
    тренер,команда,и самое главное не продажное
    Ссылка
    Ara1177
    online
    Ara1177, 09.10.2021 21:14
    0
    Хочу поднять сегодня свой бокал за Петракова !
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 09.10.2021 21:13
    -1
    CheMP, 09.10.2021 21:12
    значит ты животное кива))
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 09.10.2021 21:13
    +2
    Panda1818, 09.10.2021 21:12
    Так вопрос в том что Малиновский решил что он супер-пупер звезда и на банке он сидеть не должен, только старт
    Малиновский ничего не решил. Он всё прекрасно объяснил в своём публичном обращение. Если вы идиоты и до вас не дошло, то ничем не могу помочь.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.10.2021 21:13
    0
    Aleks04, 09.10.2021 21:05
    Булеца?! И что он показал? Поскользнулся и упал? Нормально вошёл..
    Мені Булеца та Сікан більше сподобались по самовіддачі. Це моя думка, розумію що вона комусь не подобається. Але то таке
    Ссылка
    nick07
    online
    nick07, 09.10.2021 21:13
    +2
    Молодці, нарешті перемога, але. .. десь з середини другого тайму підсіли. Годуйте хлопців перед матчем😁
    Тепер ще як мінімум 4 треба взяти у матчах з бг
    Ссылка
    p_s_l
    p_s_l, 09.10.2021 21:13
    +1
    avtv5555, 09.10.2021 21:10
    C долгожданной победой. но с 60 мин было тревожно полузащита и Яремчук устали. а равноценной замены кроме Зубкова нет. Явно не хватает для ротации Малиновского. Буяльского и Зинченко, Учитывая что через три дня важнейшая игра.
    Можно было Караваева выпускать, вместо Ярмолы, того же Булецу. Но нужно было это делать ранше.
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 09.10.2021 21:13
    -1
    CheMP, 09.10.2021 21:11
    Тунец бы подошёл,кста: габаритный - забивной
    кстати ты бы епло то придержи ты же обещало на сайте не показываться))
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
    Lucky Lucky, 09.10.2021 21:12
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 09.10.2021 21:09
    Это боты походу. В каждом 5-том комменте за Шеву вспоминают и говорят что классно заиграли
    У нас народ такой, тут нечему удивляться абсолютно) такое ведь не только в спорте
    Ссылка
    Panda1818
    online
    Panda1818, 09.10.2021 21:12
    0
    Alex Romanov, 09.10.2021 21:10
    Опять боты Петракова минусуют
    Так вопрос в том что Малиновский решил что он супер-пупер звезда и на банке он сидеть не должен, только старт
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 09.10.2021 21:12
    0
    molekiller, 09.10.2021 21:11
    ты пуйло о футболе или опять ты кива позорная?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 09.10.2021 21:11
    +2
    oenergo.com, 09.10.2021 21:10
    Пришел нормальный тренер, и сборная начала побеждать.
    Ты игру видел, нормальный? Финны могли смело делать 2-2, фортануло нам сегодня. При Шеве же не фортануло, то Миколенко сбрендил, то с Казахами не удержали победу в выигранном матче.
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 09.10.2021 21:11
    -1
    CheMP, 09.10.2021 21:09
    офиииигеееть,Петраков по-русски отвечает во флеш-интервью,ай-я-яй,ещё и Малиновского не вызвал,ай-я-яй...куда смотрит патриотическая общественность - не понятно!
    ты пуйло о футболе или опять ты кива позорная?
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 09.10.2021 21:11
    0
    Рома Кол, 09.10.2021 21:10
    Нету форварда забивного , мечаться по штрафной соперника не знают кому пас отдать и начинают тупо назад играть
    Тунец бы подошёл,кста: габаритный - забивной
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 09.10.2021 21:10
    -1
    Дякую Тренер, дякую Збірна класних пацанів - мужиків! Ви молодці! Ярмола і КО ВИ ВСІ МОЛОДЦІ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
    Ссылка
    Рома Кол
    online
    Рома Кол, 09.10.2021 21:10
    +2
    Нету форварда забивного , мечаться по штрафной соперника не знают кому пас отдать и начинают тупо назад играть
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 09.10.2021 21:10
    +3
    Alex Romanov, 09.10.2021 21:03
    Очень не хватало Малиновского во втором тайме. Цыганков-Шапаренко-Яремчук-Ярмола не киборги, что бы бегать весь матч как в первом тайме. А те кто их заменили были откровенно слабеньки.
    Опять боты Петракова минусуют
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 09.10.2021 21:10
    0
    Пришел нормальный тренер, и сборная начала побеждать.
    Ссылка
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