В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Финляндия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 29 мин.
ГОЛ! 1:2. Роман Яремчук, 34 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
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