В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Финляндия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 29 мин.

ГОЛ! 1:2. Роман Яремчук, 34 мин.

Видеообзор первого тайма.