Финляндия
1 : 2
УКРАИНА
09.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Финляндия – Украина – 1:2. Первая победа! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 09.10.2021 20:55
  • 9252 просмотра
  • 6 комментариев
Финляндия – Украина – 1:2. Первая победа! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В субботу, 9 октября, в Хельсинки проходит матч квалификации ЧМ-2022, в котором играют сборные Финляндии и Украины. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.

Финляндия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Андрей Ярмоленко, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Теему Пукки, 29 мин.

ГОЛ! 1:2. Роман Яремчук, 34 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
34' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
29' ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
4' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 09.10.2021 21:04
    +1
    Браво Пятов! у свої то роки і такі сейви.. браво! а Циганков із молодого та перспективного, плавно перейшов у звичайного середняка. Мабудь, один із найслабших в цьому матчі.
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    oleksan751
    oleksan751, 09.10.2021 20:59
    +4
    Молодці!!! ВІтаємо!
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    Batya
    online
    Batya, 09.10.2021 20:58
    +5
    Красені! Козаки із гетьманом!. Ось відповідь усім диванним експертам стосовно "шмарклів" з приводу Маліни та Зіни ... У сучасному футболі, де усе прораховано на висоті буде команда, яка у ПОВНОМУ складі ПАШЕ у ВІДБОРІ, а ідивідуальна майстерність без бажання ПАХАТИ у ВІДБОРІ НАХ... нікому не потрібна.
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    Heyter
    online
    Heyter, 09.10.2021 20:57
    0
    НаконецТО родили с 6-го раза
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    bonv
    online
    bonv, 09.10.2021 20:57
    +3
    Нарешті! Є перша перемога у відборі! Так тримати!
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    S&L
    S&L, 09.10.2021 20:19
    +2
    Цікаво, скільки у світі стадіонів з назвою "Олімпійський"? Мабудь умовно половина футбольного світу)) Зараз збірна України підросла до того рівня, де на кожну позицію є якісна підтримка, заміна гравця. Звісно якщо наприклад одночасно випадають 4 і більше гравців, саме лідерів в збірній, то розмова зовсім інша була б. Один, два, та навіть три то не біда. Навіщо журналісти, загалом футбольна громадкість роздуває "мильну бульбашку" з приводу того чи іншого, одного, чи двох гравців - та навіть яка різниця скільки і кого саме? Ну не визвав Петраков - Малиновського, ну та й що? - це рішення тренера. Таке враження що збірна втратила Мессі в його найкращі часи чи Кріштіану Роналду, ціною в пів-команди кожен з цих двох. Поважайте рішення тренера, його філософію і бачення футбольних і около футбольних речей.
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