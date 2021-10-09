ПЕТРАКОВ: «Арбитр добавил 6 минут. Я думал: Боже, когда ж это закончится!»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после матча квалификации ЧМ-2022 с командой Финляндии (2:1).

– Накануне на вас было столько давления. Насколько сейчас стало спокойнее? Что касается игры, то должны были мы победить с более крупным счетом?

– Очень тяжелая игра. Состояние у меня было тяжелое, сейчас немного легче. Про счет я не думал, ведь в последних играх нам забивали на последних минутах. Сегодня арбитр добавил шесть минут, они так долго тянулись. Я думал: «Боже, когда же это закончится». Что касается счета, то самое главное – три очка.

– После матча показалось, что у Ярмоленко повреждение. У него серьезная травма?

– Думаю, что нет. Всегда в таких ситуациях врач говорит, что будем знать утром. Но Андрей боец, опытный футболист. Я думаю, все будет нормально.

– Стало ли для вас сюрпризом то, что Финляндия защищалась настолько активно? Как вы отреагировали на эту ситуацию?

– Мы посмотрели много игр команды Финляндии. Смотрели, как они играли на выезде против Франции. Они и там прессинговали в самом начале встречи. Мы все разбирали и знали. Мы провели с ребятами очень много теоретических занятий, поэтому неожиданностью для меня это не было.

– Показалось, что финны оказались не готовы к такому давлению в центре поля.

– Повторюсь, мы с помощниками посмотрели много игр сборной Финляндии. Ребята на теоретических занятиях были очень внимательны, за что я им благодарен. Они выполнили все, что мы просили.

– Почему вы заменили Соболя уже в перерыве?

– Я думаю, что у него все будет хорошо. Он сообщил о болевых ощущениях. У нас есть равноценная замена. Вышел Корниенко и не испортил каши.

– Над какими ошибками вы будете работать в дальнейшем?

– Давайте сначала сыграем с Боснией и Герцеговиной. Я живу следующей игрой. После нее буду думать, что делать и как жить дальше.

– Показалось, что шесть добавленных минут дали вам труднее, чем два тайма. Что вы чувствовали в этот момент?

– Мне сложно передать эту специфику. Шесть минут тянулись очень-очень долго. Ждал свистка, он прозвучал, была радость. Сложно объяснить, это футбольное. Лучше никому не знать, что переживает тренер в такие моменты.

– Каким будет расписание команды на ближайшие дни?

– Сейчас у нас вылет во Львов. Приедем, будем отсыпаться, где-то в 12-13 часов пойдем обедать. Уже вечером у нас будет тренировка в двух группах.