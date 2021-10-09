Финляндия
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УКРАИНА
09.10.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Финляндия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Один из ключевых матчей для команды Петракова

  • 09.10.2021 08:35
  • 8327 просмотров
  • 57 комментариев
Финляндия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Катаре в зоне УЕФА вышел на финишную прямую – точнее, его групповая стадия. В группе D борьба за второе место очень напряженная и запутанная. На него с практически равными шансами претендуют сразу три сборных – Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. Хотя чисто теоретически из этой борьбы еще не выпала даже сборная Казахстана. Поэтому, поединок Финляндия – Украина в Хельсинки может стать в этой группе одним из ключевых.

Финляндия

Финский футбол сейчас явно на подъеме. Ранее национальная команда добилась исторического для себя результата, пробившись на Евро-2020. При чем, на самом турнире подопечные Маркку Канервы в грязь лицом не ударили – в плей-офф не вышли, но выступили достойно и мальчиками для битья точно не были.

Теперь же финны имеют неплохие шансы выполнить еще более сложную задачу – пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первый шаг для этого – занять второе место в своей отборочной группе. И математически именно подопечные Канервы сейчас ближе всего к этой цели – по потерянным очкам они опережают и Украину, и Боснию и Герцеговину. Причем, украинцам и боснийцам еще дважды играть между собой и отбирать друг у друга очки – календарь явно на руку «Суоми».

Что из себя представляет сборная Финляндии – украинские любители футбола это уже хорошо изучили и по мартовскому матчу отбора, и по выступлению финнов на чемпионате Европы. Крепкая, дисциплинированная команда, которая играет в осторожный футбол и делает ставку на стандарты и быстрые контратаки. Для последнего идеально подходит форвард и главная звезда команды, Теему Пукки из «Норвича». Все это делает команду Маркку Канервы очень опасным и неприятным соперником для кого угодно, даже для грандов уровня Франции.

Украина

Сборная Украины в нынешнем отборе еще ни разу не проигрывала, но и вкуса побед не знала – 5 ничьих в 5 матчах. Вырваться из этого порочного круга в матче с Финляндией будет непросто – команду Канервы со стратегической точки зрения устроит и ничья.

По ходу отборочного турнира на ЧМ-2022 сборной Украины пришлось менять главного тренера – Андрей Шевченко неожиданно покинул команду после Евро-2020, а вместо него в срочном порядке с приставкой «исполняющий обязанности» был назначен Александр Петраков.

Исправить турнирное положение ему пока что не удалось – ничьи на выезде с Казахстаном и дома с Францией. В последние недели вокруг сборной Украины к тому же очень много нездоровой шумихи в прессе. Связана она с конфликтом Петракова с одной из главных звезд команды, Русланом Малиновским. Конфликт этот вылился в невызов хавбека «Аталанты» на ключевые октябрьские матчи.

Отказ от услуг игрока такого уровня – очень большая роскошь для страны с не таким и большим выбором игроков и глубиной состава. А уж после этого ситуация для сборной Украины усугубилась травмой еще одного звездного хавбека - Александра Зинченко. Вероятно, если бы сроки восстановления Зинченко стали известны раньше, Петракову было бы намного сложнее решиться «отцепить» от сборной Малиновского. Но сейчас отступать от своего решения было уже поздно – слишком далеко все зашло.

На этом кадровые потери Украины не ограничиваются. Из-за травм Петраков также не сможет рассчитывать на двух игроков «Динамо» - Виталия Миколенко и Виталия Буяльского. Можно сколько угодно оставаться оптимистами, но давайте все же быть объективными: ситуация накануне решающих матчей очень непростая.

История встреч

Предстоящий матч в Хельсинки будет лишь четвертым в истории противостояний Финляндии и Украины. При чем, все три предыдущих поединка еще свежи в памяти. О мартовском матче мы уж вспоминали, также команды дважды встречались в отборе на чемпионат мира-2018. Тот отборочный турнир для Украины был неудачным, но с финнами команда Андрея Шевченко взяла максимум очков: победы 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз на противостояние

По теории вероятности ничейная серия сборной Украины когда-то должна наконец прерваться. Но ничейный результат в выездном матче с Финляндией очень вероятен. На него мы и поставим – коэффициент 3,28 выглядит весьма заманчиво.

9 октября, суббота

Финляндия - Украина
Гельсинки. Олимпийский стадион. 19:00
ТВ-трансляция – Футбол 1
ФИНЛЯНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Финляндии и Украины, который состоится 9 октября в Хельсинки.
    • 5.51% (7)
      1. Крупная победа Финляндии
    • 10.24% (13)
      2. Минимальная победа Финляндии
    • 28.35% (36)
      3. Ничья
    • 45.67% (58)
      4. Минимальная победа Украины
    • 10.24% (13)
      5. Крупная победа Украины
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Комментарии
Сначала:
    usn1967
    online
    usn1967, 09.10.2021 10:40
    0
    Какой оптимистический прогноз для нашей сборной.
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 09.10.2021 10:39
    0
    0-2! скриньте)
    Ссылка
    ua
    online
    ua, 09.10.2021 10:38
    0
    по последним играм, игра у команды есть, только вот какое то проклятье над ней походу висит, поэтому прогнозировать результата матча стремно
    Ссылка
    Westwood.
    online
    Westwood., 09.10.2021 09:58
    0
    fifadinamo, 09.10.2021 09:12
    Україна то Україна, Фьюрі то Фьюрі, а Фінляндій і Уайлдерів ще буде і буде. Природньо Фіни і Уайлдер будуть лягати кістьми, але це вже не цяцьки-пацьки, це вже буде все по-справжньому . А потім вернуться Зіна і Маліна, прийде Усик і все буде наше
    что он написал кто то понял
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 09.10.2021 09:54
    0
    Calm, 09.10.2021 08:30
    Да я хотел, но ты бы обиделся и возмутился))
    Каааак это!? Мы же в 8-ке сильнейших на Евро были.
    Ну да ну да
    По факту да в восьмёрки сильнейших.
    Но как мы Тула пролезли это другой вопрос))).
    Сейчас важен результат.
    Не важно качество игры.
    Ссылка
    Astra
    Astra, 09.10.2021 09:41
    0
    На ничейку сколько дают?
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 09.10.2021 09:18
    0
    dadaali177188, 08.10.2021 16:13
    Какая обида у них может быть за прямолинейность Петрякова??? им то что с этого??? они при любых раскладах в теме, выиграет сборная или проиграет - тема разогретая , стоит только матчу начаться. Другое дело , что Петряков сам себя загнал в угол, у него только один путь - побеждать.
    Так а никому другой результат и не нужен.
    Все буде добре
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    fifadinamo
    fifadinamo, 09.10.2021 09:12
    -2
    Україна то Україна, Фьюрі то Фьюрі, а Фінляндій і Уайлдерів ще буде і буде. Природньо Фіни і Уайлдер будуть лягати кістьми, але це вже не цяцьки-пацьки, це вже буде все по-справжньому . А потім вернуться Зіна і Маліна, прийде Усик і все буде наше
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
    Ligeros-Partagas, 09.10.2021 08:42
    -5
    Хорошая новость для заробитчан. Матч будет транслироваться на федеральном канале Матч ТВ в 19-00 по Москве и Киеву.
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
    Ligeros-Partagas, 09.10.2021 08:38
    +1
    Burevestnik, 08.10.2021 16:57
    Посмотрим игру с финнами и игры Боснией и увидим кто посредственнее...
    А пока идут споры типа как в частушке
    "девки спорили на даче у кого она лохмаче"
    "Оказалася лохмаче, у самой хозяйки дачи."
    Ссылка
    Calm
    Calm, 09.10.2021 08:30
    0
    Обижающийся из Бергамо, 08.10.2021 16:36
    Я думал ты сравнишь нас с Францией)))
    Я бы так сделал.
    А с Казахами матч который был по сути победным пропустив одинаковые голы.
    Но мы не посредственная команда, казахи да.
    А вот фины боснийцы играют умно.
    С финами нужен настрой. Остальное у нас на порядок сильнее.
    Да я хотел, но ты бы обиделся и возмутился))
    Каааак это!? Мы же в 8-ке сильнейших на Евро были.
    Ну да ну да
    Ссылка
    Valeriy Honcharenko
    Valeriy Honcharenko, 09.10.2021 08:26
    0
    Шановні друзі! Перед початком національних збірних відбудеться матч фанатів Фінляндії та України. Запрошуємо всіх підтримати наших хлопців
    https://www.facebook.com/420894714722434
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 09.10.2021 08:13
    0
    0-3
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 09.10.2021 07:57
    +2
    Без Зины и Малины мы просто обязаны победить и сделаем это
    Ссылка
    MaX_mole
    MaX_mole, 08.10.2021 23:38
    -4
    Будет трудно ,да и нет Малины нет Зины ,ну наш самоуверенный супер детский тренер что то должен придумать , 1-3 в нашу пользу ,,отступать уже некуда Нам нужен ЧМ в Катаре ,
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    online
    Oliynuk_sport, 08.10.2021 19:59
    +3
    Ключовий матч. Да Фінляндія міцна команда. Україна має шанси виграти. Прогноз 1:2.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 16:57
    +2
    Calm, 08.10.2021 16:21
    Я тебе конечно верю, но Босния посредственная команда
    Посмотрим игру с финнами и игры Боснией и увидим кто посредственнее...
    А пока идут споры типа как в частушке
    "девки спорили на даче у кого она лохмаче"
    Ссылка
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 08.10.2021 16:48 (изменен)
    +3
    Очень нужна победа,жаль что буи не будет
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 16:46 (изменен)
    0
    главное - стабильность.
    Ничья 1:1
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 08.10.2021 16:36
    +3
    Calm, 08.10.2021 16:33
    Да ладно!?)) как тогда нас назвать, потерявших очки с казахами!?
    Я думал ты сравнишь нас с Францией)))
    Я бы так сделал.
    А с Казахами матч который был по сути победным пропустив одинаковые голы.
    Но мы не посредственная команда, казахи да.
    А вот фины боснийцы играют умно.
    С финами нужен настрой. Остальное у нас на порядок сильнее.
    Ссылка
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