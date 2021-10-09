Отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Катаре в зоне УЕФА вышел на финишную прямую – точнее, его групповая стадия. В группе D борьба за второе место очень напряженная и запутанная. На него с практически равными шансами претендуют сразу три сборных – Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. Хотя чисто теоретически из этой борьбы еще не выпала даже сборная Казахстана. Поэтому, поединок Финляндия – Украина в Хельсинки может стать в этой группе одним из ключевых.
Финляндия
Финский футбол сейчас явно на подъеме. Ранее национальная команда добилась исторического для себя результата, пробившись на Евро-2020. При чем, на самом турнире подопечные Маркку Канервы в грязь лицом не ударили – в плей-офф не вышли, но выступили достойно и мальчиками для битья точно не были.
Теперь же финны имеют неплохие шансы выполнить еще более сложную задачу – пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первый шаг для этого – занять второе место в своей отборочной группе. И математически именно подопечные Канервы сейчас ближе всего к этой цели – по потерянным очкам они опережают и Украину, и Боснию и Герцеговину. Причем, украинцам и боснийцам еще дважды играть между собой и отбирать друг у друга очки – календарь явно на руку «Суоми».
Что из себя представляет сборная Финляндии – украинские любители футбола это уже хорошо изучили и по мартовскому матчу отбора, и по выступлению финнов на чемпионате Европы. Крепкая, дисциплинированная команда, которая играет в осторожный футбол и делает ставку на стандарты и быстрые контратаки. Для последнего идеально подходит форвард и главная звезда команды, Теему Пукки из «Норвича». Все это делает команду Маркку Канервы очень опасным и неприятным соперником для кого угодно, даже для грандов уровня Франции.
Украина
Сборная Украины в нынешнем отборе еще ни разу не проигрывала, но и вкуса побед не знала – 5 ничьих в 5 матчах. Вырваться из этого порочного круга в матче с Финляндией будет непросто – команду Канервы со стратегической точки зрения устроит и ничья.
По ходу отборочного турнира на ЧМ-2022 сборной Украины пришлось менять главного тренера – Андрей Шевченко неожиданно покинул команду после Евро-2020, а вместо него в срочном порядке с приставкой «исполняющий обязанности» был назначен Александр Петраков.
Исправить турнирное положение ему пока что не удалось – ничьи на выезде с Казахстаном и дома с Францией. В последние недели вокруг сборной Украины к тому же очень много нездоровой шумихи в прессе. Связана она с конфликтом Петракова с одной из главных звезд команды, Русланом Малиновским. Конфликт этот вылился в невызов хавбека «Аталанты» на ключевые октябрьские матчи.
Отказ от услуг игрока такого уровня – очень большая роскошь для страны с не таким и большим выбором игроков и глубиной состава. А уж после этого ситуация для сборной Украины усугубилась травмой еще одного звездного хавбека - Александра Зинченко. Вероятно, если бы сроки восстановления Зинченко стали известны раньше, Петракову было бы намного сложнее решиться «отцепить» от сборной Малиновского. Но сейчас отступать от своего решения было уже поздно – слишком далеко все зашло.
На этом кадровые потери Украины не ограничиваются. Из-за травм Петраков также не сможет рассчитывать на двух игроков «Динамо» - Виталия Миколенко и Виталия Буяльского. Можно сколько угодно оставаться оптимистами, но давайте все же быть объективными: ситуация накануне решающих матчей очень непростая.
История встреч
Предстоящий матч в Хельсинки будет лишь четвертым в истории противостояний Финляндии и Украины. При чем, все три предыдущих поединка еще свежи в памяти. О мартовском матче мы уж вспоминали, также команды дважды встречались в отборе на чемпионат мира-2018. Тот отборочный турнир для Украины был неудачным, но с финнами команда Андрея Шевченко взяла максимум очков: победы 1:0 дома и 2:1 на выезде.
Прогноз на противостояние
По теории вероятности ничейная серия сборной Украины когда-то должна наконец прерваться. Но ничейный результат в выездном матче с Финляндией очень вероятен. На него мы и поставим – коэффициент 3,28 выглядит весьма заманчиво.
9 октября, суббота
|Финляндия - Украина
|Гельсинки. Олимпийский стадион. 19:00
|ТВ-трансляция – Футбол 1
|ФИНЛЯНДИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Источник — Sport.ua
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Каааак это!? Мы же в 8-ке сильнейших на Евро были.
Ну да ну да
Но как мы Тула пролезли это другой вопрос))).
Сейчас важен результат.
Не важно качество игры.
Все буде добре
А пока идут споры типа как в частушке
"девки спорили на даче у кого она лохмаче"
Я бы так сделал.
А с Казахами матч который был по сути победным пропустив одинаковые голы.
Но мы не посредственная команда, казахи да.
А вот фины боснийцы играют умно.
С финами нужен настрой. Остальное у нас на порядок сильнее.
Каааак это!? Мы же в 8-ке сильнейших на Евро были.
Ну да ну да
https://www.facebook.com/420894714722434
А пока идут споры типа как в частушке
"девки спорили на даче у кого она лохмаче"
Ничья 1:1
Я бы так сделал.
А с Казахами матч который был по сути победным пропустив одинаковые голы.
Но мы не посредственная команда, казахи да.
А вот фины боснийцы играют умно.
С финами нужен настрой. Остальное у нас на порядок сильнее.
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