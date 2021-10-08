Финляндия
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УКРАИНА
09.10.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Финляндия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отбора на ЧМ-2022

  • 08.10.2021 19:00
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Финляндия – Украина. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В субботу, 9 октября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года по футболу, в котором будут играть национальные сборные Финляндии и Украины. Игра пройдет в Хельсинки на поле стадиона «Олимпийский», начало - в 19:00.

На бумаге субботний соперник выглядел одним из двух аутсайдеров нашей группы. Однако на практике все оказалось по-другому - сборная Финляндии всерьез претендует на второе место. Первый матч между Украиной и Финляндией закончился ничьей 1:1, что было воспринято как досадную случайность. Но дальнейшие результаты нашей команды показали, что все в этом матче было закономерно. Напомним, что сборная Украины только раз в отборе закончила матч не со счетом 1:1 - на выезде в Казахстане подопечные Петракова сумели забить дважды, пропустили, правда, столько же. В других матчах (два с французами, упомянутый выше с Финляндией и первый с казахами) был зафиксирован обмен голами обеих команд. Чтобы улучшить свои шансы на поездку в Катар, Украине обязательно нужно будет выигрывать. А сделать это будет непросто, учитывая большое количество кадровых потерь и несколько нездоровую атмосферу, связанную с конфликтом Петраков-Малиновский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия - Украина.

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Источник — Sport.ua

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