ВИДЕО. Презентация лого Евро-2024 в Берлине. На карте Крым – украинский

В Берлине состоялась презентация чемпионата Европы 2024 по футболу, который пройдет в 10 городах Германии. Бренд Евро-2024 представили в 20:24 СЕТ на берлинском «Олимпиаштадионе». В рамках Евро-2024 в июне-июле 2024 года состоится 51 матч. Полное расписание игр будет утверждено в начале 2022 года.

В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенные в различных комбинациях в форме крыши «Олимпиаштадиону». В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии Евро.

Президент УЕФА Александер Чеферин: «Прекрасно, что логотип Евро-2024 появился на свет на легендарном "Олимпиаштадион". Теперь у турнира есть индивидуальный бренд, отражающий наши совместные амбиции вместе с Футбольным союзом Германии и принимающими городами – провести Евро для всех! В течение месяца мы будем объединены футболом в сердце Европы».

Директор Евро-2024 Филипп Лам заявил: "Евро-2024 будет чемпионатом для всех. С нетерпением ждем возможности принять у себя в Германии болельщиков со всей Европы и со всего мира летом 2024 года, чтобы организовать настоящий футбольный праздник. Логотип и бренд турнира идеально отражают это послание».

УЕФА правильно отметил Крым как часть Украины на карте Европы во время представления нового логотипа ЧЕ-2024.

ФОТО. На карте Европы Крым отмечен как украинский

ВИДЕО. Презентация лого Евро-2024 в Берлине

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌 #EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu

Full story as the UEFA EURO 2024 logo is unveiled at the Olympiastadion in Berlin! 🇩🇪🏟️#EURO2024