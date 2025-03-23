КВАРЦЯНЫЙ – о Тедеско: «Агенты толкают, как говорится, мох и болото»

Экснаставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный проанализировал в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport.ua, когда начался спад в сборной Бельгии.

«Мне кажется, что после того, как бельгийскую сборную покинул Роберто Мартинес, ныне тренирующий сборную Португалии, а затем пришедший Доменико Тедеско, у «Красных дьяволов» начался спад. Это было заметно по матчу группового этапа Евро-2024, в котором бельгийцы встречались с Украиной.

Я тогда наблюдал за его ходом на стадионе в Штутгарте и увидел, что сборная Бельгии уже не та. И с каждым проведенным матчем она играла все хуже и хуже.

Это, в конце концов, привело к отставке Тедеско, у которого и на других местах работы – в частности, в «Шальке-04», московском «Спартаке», «Лейпциге» – не было хороших результатов. Кто его агенты и как они его устраивают – это меня удивляет.

Я никогда не характеризую тренеров, но могу сказать, что ситуация с Тедеско неясна. Такое впечатление, что агенты толкают, как говорится, мох и болото», – прокомментировал Кварцяный.