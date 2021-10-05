ФОТО. Представлен логотип Евро-2024

Сегодня УЕФА презентовала логотип Евро-2024, который пройдет в Германии. Лого выполнено в шести цветах, которые есть на флагах всех стран Европы. Из них оформили очертания «Олимпиаштадиона» в Берлине, где пройдет финал турнира.

🏆 Представляем… #ЕВРО2024!



🎨 Бренд ЕВРО-2024 представили ровно в 20:24 СЕТ на берлинском "Олимпиаштадион". Бренд продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряющего многообразие! pic.twitter.com/dWwnwfvqcd — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2021

💛❤️🖤💚🤍💙

55 flags united by 6 shared colours



+ Berlin's iconic Olympiastadion 🏟️



= the UEFA #EURO2024 logo! 🙌



𝙐𝙣𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙁𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡. 𝙑𝙚𝙧𝙚𝙞𝙣𝙩 𝙞𝙢 𝙃𝙚𝙧𝙯𝙚𝙣 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙖𝙨. pic.twitter.com/zHTiwUQyew — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

Кроме Берлина, Евро-2024 пройдет еще в 9 городах – Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Лейпциге, Гамбурге, Штутгарте и Мюнхене. Ранее Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году.