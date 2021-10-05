ФОТО. Представлен логотип Евро-2024

Турнир пройдет в Германии

  • 05.10.2021 22:53
  • 1503 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Представлен логотип Евро-2024
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня УЕФА презентовала логотип Евро-2024, который пройдет в Германии. Лого выполнено в шести цветах, которые есть на флагах всех стран Европы. Из них оформили очертания «Олимпиаштадиона» в Берлине, где пройдет финал турнира.

Кроме Берлина, Евро-2024 пройдет еще в 9 городах – Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Лейпциге, Гамбурге, Штутгарте и Мюнхене. Ранее Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году.

Источник — УЕФА

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 05.10.2021 23:48
    +1
    Andrey Ilyashenko, 05.10.2021 23:07
    Я один тут побачив ,,ДНєРе,, прапор?
    а який він?)))
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    online
    Andrey Ilyashenko, 05.10.2021 23:07
    0
    Я один тут побачив ,,ДНєРе,, прапор?
    Ссылка
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