Онана будет играть за Интер. Голкипер Аякса сменит клуб летом

Камерунский вратарь «Аякса» Андре Онана в следующем году станет игроком миланского «Интера».

25-летний голкипер присоединится к «нерадзури» летом 2021 года, когда он получит статус свободного агента. Стороны достигли устной договоренности о контракте.

В течение почти всего 2021 года камерунский футболист «Аякса» отбывает наказание за непреднамеренное употребление запрещенных веществ. Срок дисквалификации Онана истекает через месяц – 4 ноября.

Inter have reached a verbal agreement with André Onana since last July. He’s ready to join as free agent in 2022. Contract NOT signed yet but at final stages. That’s why OL and Nice talks collapsed. 🔵🇨🇲 #Inter



Inter wanr Onana as new goalkeeper - Leno was never an option. #AFC pic.twitter.com/JYfanmIWTd