Нынешняя Рома – не только Моуриньо и Мхитарян. Это, прежде всего, Фридкин

Римская «Рома», которой сегодня предстоит сыграть против луганской «Зари» в Запорожье в рамках второго тура групповой стадии Лиги конференций, является одним из наиболее известных и сильных клубов итальянской Серии А. К грандам ее можно относить чисто номинально, потому как история трофеев «волков» насчитывает всего три победы в чемпионате страны, последней из которых летом нынешнего года исполнилось уже двадцать лет.

Впрочем, несмотря на последний фактор, у «Ромы» есть многомиллионная армия болельщиков не только в Италии, но и по всему миру. Именно поэтому римский клуб привлекает внимание инвесторов, один из которых – Дэн Фридкин – официально стал новым собственником «волков» минувшим летом, оформив это право за сумму почти в 600 миллионов евро.

Кто такой Дэн Фридкин, чем занимается и сколько у него денег

Дэн Фридкин – это 56-летний инвестор из США, состояние которого, по оценкам Forbes, составляет 4,1 миллиарда долларов. Его Фридкин фактически сколотил благодаря принадлежащей ему компании Gulf States Toyota Distributors, которая является официальным дистрибьютором автомобилей и запчастей Toyota в странах Персидского залива, а также имеет эксклюзивные права на распространение автомобилей этой марки в Техасе, Арканзасе, Луизиане, Миссисипи и Оклахоме. По состоянию на 2015 год, количество сотрудников Gulf States Toyota Distributors составляло около двух тысяч человек. Доход компании в этом же году был равен 8,4 миллиардам долларов.

Помимо торговли автомобилями и запчастями к ним, Дэн Фридкин также является инвестором в фирме Auberge Resorts, которая управляет сетью роскошных отелей и владеет недвижимостью в Аспене (штат Колорадо, США) и Кабо Сан Лукасе (один из наиболее популярных морских курортов на территории Мексики).

К тому же, в 2014 году Дэн Фридкин всерьез увлекся индустрией развлечений и основал свою кинокомпанию Imperative Entertainment. В 2017 году последняя стала одним из триумфаторов Каннского кинофестиваля, по результатам 70-й церемонии проведения которого обладателем престижной «Золотой пальмовой ветви» стал фильм «Площадь» (The Square), поставленный режиссером Рубеном Эстлундом. Также Imperative Entertainment работала над такими фильмами, как триллер Ридли Скотта «Все деньги мира» (All the Money in the World) и криминальная драма Клинта Иствуда «Наркокурьер» (The Mule), а еще занималась дистрибуцией южнокорейского фильма «Паразиты», получившего премию «Оскар» в 2020 году.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Фридкин, Ридли Скотт и Бредли Томас

В настоящее время компания Фридкина работает с легендарным режиссером Мартином Скорсезе над «Убийцами цветочной луны» (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли, съемки которого завершились 15 сентября, а премьера ожидается уже в следующем году.

Как Фридкин оказался в футболе

Впервые о возможности покупки «Ромы» компанией Фридкина The Friedkin Group заговорили в декабре 2019 года. Тогда дела у «волков» под руководством другого американца Джеймса Паллотты шли, откровенно говоря, не очень удачно, и тот рассматривал возможность продажи футбольного актива. Изначально стороны торговались вокруг суммы в 900 миллионов долларов, но переговоры зашли в тупик, а вскоре из-за начала пандемии COVID-19 были отложены на неопределенный срок.

Вернулись к торгам Паллотта и Фридкин весной 2020 года, а в августе было объявлено о достижении принципиальной договоренности по продаже клуба за 591 миллион евро. Изначально новый собственник предпочел не делать кардинальной кадровой революции в стане «волков», оставив на посту главного тренера команды португальского специалиста Паулу Фонсеку. Задача на сезон для экс-наставника «Шахтера» была одна – вернуть римлян в Лигу чемпионов, от чего, по сути, и зависело будущее португальца в клубе. Однако с Фонсекой «Рома» финишировала только седьмой, а когда стало понятно, что «волки» не будут в топ-4, Фридкин договорился с другим португальцем – Жозе Моуриньо, который принял команду с нового сезона.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Фридкин (справа) и его сын Райан

Интересно, что изначально планировалось, что Дэн Фридкин будет откровенно немного своего времени посвящать руководству «Ромой», делегировав основную массу полномочий техническому персоналу и своему старшему сыну Райану Фридкину. Однако, по данным портала Il Romanista, в настоящий момент американский владелец очень плотно занимается делами «Ромы». Он не вернулся в США, и лишь изредка летает в родной Хьюстон, купил себе дом в Риме и пытается погрузиться во все аспекты жизнедеятельности клуба, чтобы затем иметь возможность принимать взвешенные менеджерские решения.

6 сентября Фридкин официально стал одним из членов правления Ассоциации европейских клубов (ECA), уделяя большое внимание развитию бренда «Ромы» на континенте. В отличие от своего предшественника Паллотты, который считал, что экономически «волки» могут быть наиболее успешны за счет грамотной работы на трансферном рынке, Фридкин хочет сделать римский клуб, прежде всего, успешным в коммерческом секторе. Сейчас «Рома» активно подыскивает спонсоров, ведет переговоры о различных контрактах и верит, что это направление будет способно обеспечить наибольший потенциал роста доходов в будущем.

Дэн Фридкин – личный пилот Жозе Моуриньо

Помимо кино и теперь, кажется, футбола, Дэн Фридкин буквально помешан на авиации. В его ангарах размещено более 40 личных самолетов различных типов, в том числе реактивный истребитель North American F-86 Sabre и четыре британских истребителя Supermarine Spitfire, которые были произведены в 30-х годах прошлого века и активно использовались Великобританией во время Второй мировой войны.

Дэн Фридкин является одним из десяти гражданских пилотов Heritage Flight, которые имеют право летать в строю с демонстрационными группами одиночных кораблей ВВС США. Нынешний собственник «Ромы» регулярно участвует в авиашоу по всей Северной Америке и Европе, летая правым крылом в составе летной группы Horsemen – единственной в мире групповой пилотажной группы North American P-51 Mustang.

Интересно, что хобби помогло Фридкину произвести неизгладимое впечатление на нынешнего наставника «Ромы» Жозе Моуриньо. Президент «волков» лично летал в Португалию на переговоры с «Особенным», который оказался без работы после увольнения из «Тоттенхэма», а когда стороны ударили по рукам, то в Рим Жозе на самолете в качестве пилота доставил лично Дэн Фридкин. Португальские журналисты сообщали, что Моуриньо был очень впечатлен, когда из родного Сетубала приехал в аэропорт, где его ждал самолет, который должен был доставить тренера в столицу Италии. Вместе с вице-президентом «Ромы» Райаном Фридкиным, на борту воздушного судна в качестве его пилота Моуриньо ожидал собственник «волков» Дэн Фридкин, который и доставил делегацию в аэропорт Чампино. Этим жестом босс «Ромы» хотел особо поприветствовать нового тренера своей команды, перед которым ставит задачу вернуть «волкам» лидирующие позиции в итальянском футболе.

Солидные инвестиции в состав

Добиваться поставленных целей Жозе Моуриньо в «Роме» придется не на голом энтузиазме. Летом нынешнего года Дэн Фридкин выделил почти 100 миллионов евро новому тренеру и менеджменту клуба на усиление состава. В итоге «волки» с тратами на рынке в 97,75 миллионов евро оказались седьмыми в списке клубов с наибольшими инвестициями в новичков (после «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Лейпцига» и «Астон Виллы»), но первыми из представителей итальянской Серии А.

Основными новичками «Ромы» летом стали форварды Тэмми Абрахам из «Челси» (40 миллионов евро) и Эльдор Шомуродов из «Дженоа» (17,5 миллионов евро), защитники Матиас Винья из «Палмейраса» (13 миллионов евро), Рожер Ибаньес из «Аталанты» (9 миллионов евро) и Брайан Рейнолдс из «Далласа» (6,75 миллионов евро), а также вратарь Руй Патрисиу из «Вулверхэмптона» (11,5 миллионов евро).

С новичками и под руководством Моуриньо «Рома» отлично начала сезон, одержав победу в шести кряду официальных поединках. Затем «волки» сенсационно споткнулись в Серии А на «Вероне» (2:3), а перед визитом в гости к «Заре» проиграли еще и принципиальное дерби «Лацио» (2:3). Ныне команда Моуриньо находится на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А.

Интересно, что…

В 2017 году Дэн Фридкин сумел объединить свою любовь к кино и авиации, пилотируя истребитель Supermarine Spitfire в оскароносном фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк». Звездный момент Фридкина наступил в решающей сцене на пляже, в которой у истребителя Тома Харди (его дублером и был нынешний собственник «Ромы») заканчивается топливо и он пытается сделать последний круг, чтобы атаковать немецкий самолет…