Малиновский – лидер по забитым из-за штрафной голов в Серии А с 2019 года

Вчера «Аталанта» в шестом туре Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Интером», а Руслан Малиновский забил красивый гол ударом из-за штрафной площадки.
Для украинского полузащитника это был 17-й гол за карьеру в Серии А и 10-й из-за пределов штрафной.
Начиная с сезона 2019/2020, когда Малиновский появился в Серии А, никто не забил из-за пределов штрафной больше голов, чем украинский хавбек. Столько же, 10 голов, на счету его партнера по «Аталанте» Луиса Муриэля.
10 - Ruslan Malinovskyi has scored 10 of his 17 Serie A goals with shots from outside the box: no player has netted more from outside the box since the Ukrainian joined the Italian top-flight, in 2019/20 campaign (10 also for Luis Muriel). Hyperspace.#InterAtalanta pic.twitter.com/6GvH8b8FgB— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 25, 2021
Источник — Opta
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Знаю, що видатний футболіст Габріель Батістута 1,5 роки напрацьовував свій удар та техніку виконання, коли приїхав в Італію виступати за Фіорентину. А вже потім він став легендою Серії А.
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