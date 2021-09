Малиновский – лидер по забитым из-за штрафной голов в Серии А с 2019 года

Вчера «Аталанта» в шестом туре Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Интером», а Руслан Малиновский забил красивый гол ударом из-за штрафной площадки.

Для украинского полузащитника это был 17-й гол за карьеру в Серии А и 10-й из-за пределов штрафной.

Начиная с сезона 2019/2020, когда Малиновский появился в Серии А, никто не забил из-за пределов штрафной больше голов, чем украинский хавбек. Столько же, 10 голов, на счету его партнера по «Аталанте» Луиса Муриэля.

