Малиновский – лидер по забитым из-за штрафной голов в Серии А с 2019 года

Украинец забил 10 голов в Серии А из-за штрафной площадки

  • 26.09.2021 13:46
  • 909 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский – лидер по забитым из-за штрафной голов в Серии А с 2019 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Аталанта» в шестом туре Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Интером», а Руслан Малиновский забил красивый гол ударом из-за штрафной площадки.

Для украинского полузащитника это был 17-й гол за карьеру в Серии А и 10-й из-за пределов штрафной.

Начиная с сезона 2019/2020, когда Малиновский появился в Серии А, никто не забил из-за пределов штрафной больше голов, чем украинский хавбек. Столько же, 10 голов, на счету его партнера по «Аталанте» Луиса Муриэля.

Источник — Opta

(1 голос)

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Комментарии
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    alefteev77
    alefteev77, 26.09.2021 14:07
    0
    Давно вже пора зробити відео-колекцію всіх крутезних голів Малиновського. Він дійсно топовий майстер по удар з середньої та дальньої дистанції, та ще й шульга.
    -
    Знаю, що видатний футболіст Габріель Батістута 1,5 роки напрацьовував свій удар та техніку виконання, коли приїхав в Італію виступати за Фіорентину. А вже потім він став легендою Серії А.
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