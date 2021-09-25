ВИДЕО. Малиновский забил великолепный гол в ворота Интера

Украинский хавбек отличился голом в поединке против чемпиона

  • 25.09.2021 19:39
  • 11900 просмотров
  • 17 комментариев
ВИДЕО. Малиновский забил великолепный гол в ворота Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Интер» - «Аталанта» гости в первом тайме сделали счет 1:1, а гол оформил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Для Руслана это первый гол в нынешнем сезоне.

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Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    online
    Tasha19, 25.09.2021 20:34
    0
    roman_kros, 25.09.2021 20:28
    Нагадайте, проти кого серйозного грав чи забивав умовний Булеца, який викликаний в збірну?
    Та Булеца і проти не дуже серйозних так собі грає
    Ссылка
    Pop Pop
    online
    Pop Pop, 25.09.2021 20:33 (изменен)
    0
    alefteev77, 25.09.2021 20:11
    Гол фантастический, видна нога мастера.
    -
    Руслану нужно позвонить главному тренеру, Александру Васильевиче Петракову, извиниться и сказать что вроде такого: "Тренер, я готов играть на максимуме, даже выходя на замену 15-20 минут, если это поможет моей национальной сборной. Тренер, что я приложу приложу все силы и все свое мастерство, чтобы помочь сборной занять 2-ое место в группе."
    А тебе нужно позвонить психиатру и сказать что ты срочно нуждаешься в его помощи Алефтина77
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    Tasha19
    online
    Tasha19, 25.09.2021 20:32
    +2
    Тепер можете не розказувати, що Маліна не в формі.
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    roman_kros
    roman_kros, 25.09.2021 20:28
    -1
    Нагадайте, проти кого серйозного грав чи забивав умовний Булеца, який викликаний в збірну?
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    Vitalik_Medvid
    online
    Vitalik_Medvid, 25.09.2021 20:26
    +3
    GREEN DAY belokon, 25.09.2021 20:20
    Ребят а зачем гнать на Петракова? Руслан играет так за сборную? Когда он в последний раз юил по воротам или делал ассист ? Еще при Шевченко начал деградировать, как будто 2 разных игрока, в клубе и в сборной
    А коли його ставили на його позицію у збірній? Коли його намагались використати так, аби він зміг показати свої козирі? На Євро він практично не бив - очевидно, це тренерська установка. Потім плстійно пхали на місце вінгера. І всі чомусь забули, що він вирішив операцію не робити, щоб допомогти збірній спочатку. Проблема в тому, що наші фізруки вважають, що якщо людина круто грає за клуб, то так само буде грати і за збірну. А це не так, і справа не у відсутності бажання. Справа у вмінні використати сильні сторони футболіста.
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    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 25.09.2021 20:20
    +2
    Ребят а зачем гнать на Петракова? Руслан играет так за сборную? Когда он в последний раз юил по воротам или делал ассист ? Еще при Шевченко начал деградировать, как будто 2 разных игрока, в клубе и в сборной
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 25.09.2021 20:11
    +2
    klaid082011, 25.09.2021 19:50
    Плюс ассист!Петракову привет (((
    Гол фантастический, видна нога мастера.
    -
    Руслану нужно позвонить главному тренеру, Александру Васильевиче Петракову, извиниться и сказать что вроде такого: "Тренер, я готов играть на максимуме, даже выходя на замену 15-20 минут, если это поможет моей национальной сборной. Тренер, что я приложу приложу все силы и все свое мастерство, чтобы помочь сборной занять 2-ое место в группе."
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    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 25.09.2021 20:06
    +4
    Шо ви ниєте. Буде він у збірній.
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    denzellezned
    online
    denzellezned, 25.09.2021 20:04
    -4
    Навіщо такій гравець збірній, в нас же неймовірний вибір гравців і всі з топ чемпіонатів👏
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    Саша Зардунов
    online
    Саша Зардунов, 25.09.2021 20:02
    +1
    Нда... такие голы редко забивают.
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    maneKen
    maneKen, 25.09.2021 19:57
    -1
    Петраков уже нашел отмазки почему не вызовет Малину ?
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 19:56
    0
    Ради прикола можно глянуть рейтинг на whoscored. У него 8,3, ни у кого выше 7,1 нету Главное теперь не самоудалиться, у него уже есть желтая.
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    cucumber
    online
    cucumber, 25.09.2021 19:56
    +6
    красотища! Маєстро!
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
    Андрій Гардзіль, 25.09.2021 19:51
    +7
    Ну нарешті. Український Роберто Карлос.
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    klaid082011
    online
    klaid082011, 25.09.2021 19:50
    -5
    Плюс ассист!Петракову привет (((
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    Trollface
    online
    Trollface, 25.09.2021 19:49
    +5
    Защитники стали, в ожидании паса.
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    OVS
    OVS, 25.09.2021 19:43
    +14
    Шикарний гол !!!
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