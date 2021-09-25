ВИДЕО. Малиновский забил великолепный гол в ворота Интера

В матче чемпионата Италии «Интер» - «Аталанта» гости в первом тайме сделали счет 1:1, а гол оформил украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Для Руслана это первый гол в нынешнем сезоне.
Источник — Sport.ua
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Руслану нужно позвонить главному тренеру, Александру Васильевиче Петракову, извиниться и сказать что вроде такого: "Тренер, я готов играть на максимуме, даже выходя на замену 15-20 минут, если это поможет моей национальной сборной. Тренер, что я приложу приложу все силы и все свое мастерство, чтобы помочь сборной занять 2-ое место в группе."
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Руслану нужно позвонить главному тренеру, Александру Васильевиче Петракову, извиниться и сказать что вроде такого: "Тренер, я готов играть на максимуме, даже выходя на замену 15-20 минут, если это поможет моей национальной сборной. Тренер, что я приложу приложу все силы и все свое мастерство, чтобы помочь сборной занять 2-ое место в группе."
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