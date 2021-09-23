Серия А. Милан дожал Венецию и сравнялся по очкам в Интером

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура итальянской Серии А. «Милан» дома сумел дожать «Венецию» благодаря ассисту и голу Тео Эрнандеса. В битве аутсайдеров «Эмполи» на выезде обыграл «Кальяри».
«Эмполи» - «Кальяри» - 0:2
Голы: Ди Франческо 29, Штулац 69
«Милан» - «Венеция» - 2:0
Голы: Диас 68, Тео Эрнандес 82
«Милан» – Меньян, Калулу, Романьоли, Габбия (Томори, 59), Балло-Туре (Эрнандес, 59), Флоренци (Салемакерс, 59), Беннасер, Тонали, Ребич (Пеллегри, 74), Рафаэл Леау, Браим Диас (Кессье, 81).
«Венеция» – Мяенпяа, Эбуэхи (Маццокки, 74), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 81), Перец (Чрнигой, 53), Бузио, Форте (Анри, 53), Араму, Юнсен (Окереке, 74).
Предупреждения: Форте (25), Кальдара (77).
Ранее «Ювентус» одержал первую победу в нынешнем сезоне Серии А.
Источник — Sport.ua
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