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Ювентус
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Специя – Ювентус – 2:3. Тяжелая победа Аллегри. Видео голов и обзор матча

«Ювентус» одержал первую победу в сезоне

  • 22.09.2021 22:47
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Специя – Ювентус – 2:3. Тяжелая победа Аллегри. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Ювентус» в напряженном противостоянии со «Специей» одержал волевую победу 3:2, которая стала для туринцев первой в нынешнем сезоне Серии А. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Матейс де Лигт (Ювентус).
66' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
49' ГОЛ ! Мяч забил Жанис Антист (Специя).
33' ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Специя).
28' ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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