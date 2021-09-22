Сегодня «Ювентус» в напряженном противостоянии со «Специей» одержал волевую победу 3:2, которая стала для туринцев первой в нынешнем сезоне Серии А. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Матейс де Лигт (Ювентус).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Жанис Антист (Специя).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Гьяси (Специя).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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