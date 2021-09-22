5-й тур
Специя
0 : 0
Ювентус
22.09.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Специя - Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Туринцам уже пора побеждать в Серии А.

  • 22.09.2021 08:46
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Специя - Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 сентября, в Специи на стадионе «Альберто Пикко» состоится матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Специя» примет «Ювентус». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Специя»

 

Команда итальянского бразильца Тьяго Мотты в текущей турнирной таблице Серии А располагается в середине. В 4-х проведенных матчах она набрала 4 очка, что позволяет ей быть на 12 позиции.

На почин сезона «орлята» сыграли в гостях вничью 2:2 с «Кальяри». Затем последовали два поражения в матчах с «Лацио» (1:6 на выезде) и «Удинезе» (0:1 дома). В минувший же игровой уик-энд «Специя» в гостях добилась победы над «Венецией» (2:1).

Если верить неофициальным данным, в настоящий момент Мотта не может рассчитывать на четырех травмированных исполнителей – защитников Реца и Эрлича, а также хавбеков Агудело и Колли. Под вопросом находится функциональная и физическая готовность Лео Сены появиться на поле.

 «Ювентус»

 

Туринцы, которым, напомним, до лета 2020 года в Италии не было равных на протяжении 9 сезонов, сейчас возглавляют группу аутсайдеров. У них в активе 2 очка, и 18 позиция. Столько же баллов и у «Кальяри», но худшие дополнительные показатели. И вообще налегке идет новичок сезона «Салернитана». У остальных клубов итальянской элита дела идут лучше, чем у «Ювентуса».

Команда Массимилиано Аллегри стартовала с гостевой ничьей 2:2 в противостоянии с «Удинезе», а после этого дважды проиграла – 0:1 на своем поле «Эмполи» и 1:2 на выезде «Наполи». В минувшее воскресенье «старая синьора» встречалась на родном «Альянц Стэдиуме» с «Миланом», и довольствовалась ничьей – 1:1.

В лазарете клуба на сегодня все еще остаются Артур, Кайо Жорже, Кьеллини и Николусси. Напомним, не так давно под рукой у Аллегри отсутствовало сразу около 10 исполнителей.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.31 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Специя»: Зут – Амиан, Николау, Христов, Феррер, Бурабиа, Сала, Бастони, Сальседо, Гьяси, Манаж.

«Ювентус»: Щесны – Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Кьеза, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Кин, Дибала.

22 сентября, среда

«Специя» – «Ювентус»
Специя. Стадион «Альберто Пикко». 19:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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