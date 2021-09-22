Серия А. Ювентус вымучил первую победу в сезоне

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура Серии А. «Ювентус» наконец-то одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета. «Специя» вела в счете 2:1, но не сумела удержать преимущество. Виктор Коваленко матч пропускал из-за повреждения.
В другом матче «Салернитана» проявила характер и отыгралась со счета 0:2 в матче с «Вероной» - ничья 2:2. Дублем в составе «Вероны» отличился экс-форвард «Днепра» Никола Калинич.
«Салернитана» - «Верона» - 2:2
Голы: Гондо 45+2, Кулибали 76 – Калинич 7, 29
«Специя» - «Ювентус» - 2:3
Голы: Гьяси 33, Антисте 49 – Кин 28, Кьеза 66, Де Лигт 72
Источник — Sport.ua
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