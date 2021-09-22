Серия А. Ювентус вымучил первую победу в сезоне

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура Серии А. «Ювентус» наконец-то одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета. «Специя» вела в счете 2:1, но не сумела удержать преимущество. Виктор Коваленко матч пропускал из-за повреждения.

В другом матче «Салернитана» проявила характер и отыгралась со счета 0:2 в матче с «Вероной» - ничья 2:2. Дублем в составе «Вероны» отличился экс-форвард «Днепра» Никола Калинич.

«Салернитана» - «Верона» - 2:2

Голы: Гондо 45+2, Кулибали 76 – Калинич 7, 29

«Специя» - «Ювентус» - 2:3

Голы: Гьяси 33, Антисте 49 – Кин 28, Кьеза 66, Де Лигт 72

Вчера «Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» 2:1.