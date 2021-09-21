5-й тур
Болонья
2 : 2
Дженоа
21.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ассист Малиновского. Аталанта победила Сассуоло, Интер выиграл у Фиалок

В 5-м туре Серии A «Болонья» и «Дженоа» разошлись миром

  • 21.09.2021 23:45
  • 700 просмотров
  • 1 комментарий
Ассист Малиновского. Аталанта победила Сассуоло, Интер выиграл у Фиалок
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

21 сентября прошли 3 матча 5-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» (2:1).

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 63 минуте, после чего был заменен. 

Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который и открыл счет. Малиновский еще получил желтую карточку на 61-й минуте за подножку.

В других матчах игрового дня Интер на выезде выиграл у Фиорентины (3:1), а «Болонья» и «Дженоа» разошлись миром (2:2).

Серия A. 5-й тур

«Аталанта» – «Сассуоло» – 2:1

Гол: Госенс (ассист: Малиновский), 4, Дзаппакоста, 37 – Берарди, 44.

Фиорентина – Интер – 1:3

Голы: Соттиль, 23 – Дармиан, 52, Джеко, 55, Перишич, 87.

Болонья – Дженоа – 2:2

Голы: Хики, 49, Арнаутович, 85 – Дестро, 55, Кришито, 89.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 22.09.2021 00:07
    +3
    Во втором голе предассист Малина-Сапата-Дзаппакоста. Вообще очень понравился Дзаппакоста куда больше Мехле. А с заменой Руслана Аталанта жестоко подсела. Пусть он много ошибается, но такой высокий уровень борьбы в атаке в команде никто больше не может предложить и это печально как для призера Серии А.
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