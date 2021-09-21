Ассист Малиновского. Аталанта победила Сассуоло, Интер выиграл у Фиалок

21 сентября прошли 3 матча 5-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» (2:1).

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 63 минуте, после чего был заменен.

Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который и открыл счет. Малиновский еще получил желтую карточку на 61-й минуте за подножку.

В других матчах игрового дня Интер на выезде выиграл у Фиорентины (3:1), а «Болонья» и «Дженоа» разошлись миром (2:2).

Серия A. 5-й тур

«Аталанта» – «Сассуоло» – 2:1

Гол: Госенс (ассист: Малиновский), 4, Дзаппакоста, 37 – Берарди, 44.

Фиорентина – Интер – 1:3

Голы: Соттиль, 23 – Дармиан, 52, Джеко, 55, Перишич, 87.

Болонья – Дженоа – 2:2

Голы: Хики, 49, Арнаутович, 85 – Дестро, 55, Кришито, 89.