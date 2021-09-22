Симоне ИНДЗАГИ: «Фиорентина заслуживает уважения»

Наставник «Интера» – о победе во Флоренции

  • 22.09.2021 12:04
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Симоне ИНДЗАГИ: «Фиорентина заслуживает уважения»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал волевую победу над «Фиорентиной» (3:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

«Я прибыл работать с командой, которая только что выиграла скудетто, я тоже кое-что выигрывал, так что у нас есть опыт. В первые полчаса мы играли плохо, и «Фиорентина» заслуживает уважения за это. Потом мы забили три мяча, а могли еще больше. Это было непросто, мы показали игру отличной команды.

Больше всего я доволен тем, как команда отреагировала на пропущенный гол. Уступать на чужом стадионе команде, у которой такие «заряженные» болельщики на трибунах и игроки на поле, а в итоге победить - это непросто», - сказал Индзаги.

Источник — DAZN

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