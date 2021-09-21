Малиновский отдал голевую передачу в самом начале матча против Сассуоло

21 сентября в 21:45 проходит матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» дома принимает «Сассуоло».
В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Руслан Малиновский.
Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который и открыл счет.
Серия A. 5-й тур
«Аталанта» – «Сассуоло» – 1:0 (идет 1-й тайм)
Гол: Робин Госенс (ассист: Руслан Малиновский), 4 мин
#AtalantaSassuolo | 1-0 | 3’— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 21, 2021
⚽ GOOOOOOOOOOL ROBIIIIIIN GOSEEEEENS!!!
Subito vantaggio #Atalanta con #Gosens!!! Gosens scores the opener!!!
Powered by @play_eFootball#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/TSBLiuag7U
Источник — Sport.ua
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