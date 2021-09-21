Малиновский отдал голевую передачу в самом начале матча против Сассуоло

21 сентября в матче 5-го тура Серии A «Аталанта» принимает «Сассуоло»

  • 21.09.2021 21:55
  • 3926 просмотров
  • 7 комментариев
Малиновский отдал голевую передачу в самом начале матча против Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в 21:45 проходит матч 5-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» дома принимает «Сассуоло».

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который и открыл счет.

Серия A. 5-й тур

«Аталанта» – «Сассуоло» – 1:0 (идет 1-й тайм)

Гол: Робин Госенс (ассист: Руслан Малиновский), 4 мин

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 21.09.2021 23:30
    0
    rasta13, 21.09.2021 22:58
    Да Малиновский хорош и плохо что его не возьмут на этот сбор, но в футбол играет не один человек, тренер решил значит тренер прав, ему видней.
    Жираф большой...
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 21.09.2021 23:29
    0
    rosti79, 21.09.2021 22:09
    петряк уже курит
    Петряк года три курит, как с ференцвароша ушел
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    rasta13
    rasta13, 21.09.2021 22:58
    +5
    Да Малиновский хорош и плохо что его не возьмут на этот сбор, но в футбол играет не один человек, тренер решил значит тренер прав, ему видней.
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 21.09.2021 22:36
    -9
    исполняющему обязанности нужны дуболомы
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    aleks19826
    aleks19826, 21.09.2021 22:30
    -10
    Алкаш петраков сейчас нюхаеттклей и думаете, что бы ещё такого пи...ть на пресухе, чтоб все ох...ли/)))
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    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 21.09.2021 22:28
    0
    rosti79, 21.09.2021 22:09
    петряк уже курит
    Не думаю, что Шевченко сильно курил, когда Буяльский блестал в Динамо, а в сборную его не вызывали, по непонятным причинам. Так что всё норм
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    rosti79
    rosti79, 21.09.2021 22:09
    -2
    петряк уже курит
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