ВИДЕО. Госенс поблагодарил. Малиновский отдал шикарный ассист за Аталанту

21 сентября в матче 5-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» (2:1). В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 63 минуте, после чего был заменен.

Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который открыл счет и поблагодарил Малиновского. Также Руслан отдал предголевой пас на 37-й минуте. Малиновский еще получил желтую карточку на 61-й минуте за подножку.

Серия A. 5-й тур

«Аталанта» – «Сассуоло» – 2:1

Гол: Госенс (ассист: Малиновский), 4, Дзаппакоста, 37 – Берарди, 44.