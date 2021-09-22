ВИДЕО. Госенс поблагодарил. Малиновский отдал шикарный ассист за Аталанту

21 сентября в матче 5-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» (2:1). В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 63 минуте, после чего был заменен.
Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который открыл счет и поблагодарил Малиновского. Также Руслан отдал предголевой пас на 37-й минуте. Малиновский еще получил желтую карточку на 61-й минуте за подножку.
Серия A. 5-й тур
«Аталанта» – «Сассуоло» – 2:1
Гол: Госенс (ассист: Малиновский), 4, Дзаппакоста, 37 – Берарди, 44.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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