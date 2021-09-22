5-й тур
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
21.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Госенс поблагодарил. Малиновский отдал шикарный ассист за Аталанту

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Италии

  • 22.09.2021 03:59
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ВИДЕО. Госенс поблагодарил. Малиновский отдал шикарный ассист за Аталанту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Госенс поблагодарил Малиновского

21 сентября в матче 5-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Сассуоло» (2:1). В стартовом составе хозяев поля вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 63 минуте, после чего был заменен.

Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который открыл счет и поблагодарил Малиновского. Также Руслан отдал предголевой пас на 37-й минуте. Малиновский еще получил желтую карточку на 61-й минуте за подножку.

Серия A. 5-й тур

«Аталанта» – «Сассуоло» – 2:1

Гол: Госенс (ассист: Малиновский), 4, Дзаппакоста, 37 – Берарди, 44.

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
37' ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
3' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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