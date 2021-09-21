Во вторник, 21 сентября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч пятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местная «Аталанта» и «Сассуоло». Стартовый свисток рефери Давиде Масса из Империи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Коллектив Джан Пьеро Гасперини на старте нового сезона особо не хватает звезд с неба, хотя за время летней паузы не потерял никого из своей атакующей группы, а его исходящие трансферы относились исключительно к оборонительной линии и позиции голкипера. Однако, в первых турах наиболее результативная команда прошлого сезона была не похожа сама на себя. «Богиня» критически мало отличается в чужих воротах – по голу в среднем за игру, и при этом пропускает примерно с той же интенсивностью. Как итог, «оробичи» уже растеряли пять очков, отпустив лидирующую группу в отрыв.

Накануне у подопечных Гасперини был вызов в виде гостевого противостояния против «Салернитаны», но и против явного аутсайдера Серии А нового сезона футболисты из Бергамо не сумели проявить свой атакующий потенциал, хотя и одержали победу. По большому счету, болельщикам «Аталанты» грех таить обиду на игроков своей любимой команды, но в то же самое время есть все поводы предполагать, что на позднюю осень придется один из наиболее тяжелых периодов для «Королевы провинциалов».

Сассуоло

Что касается будущего соперника «Аталанты», то по текущему состоянию клуба из региона Эмилия-Романья можно констатировать лишь тот факт, что Роберто Де Дзерби забрал с собой в донецкий «Шахтер» не только бразильца Марлона, но и успешные выступления своей команды. Из четырех сыгранных до этого матчей под руководством Алессио Диониси, «нероверди» победили, да и то – с большим трудом, лишь в стартовой игре против «Вероны» (3:2), после чего лучшим результатом клуба было одно набранное очко в игре против генуэзской «Сампдории» (0:0).

Очевидно, что процесс смены главного тренера для «черно-зеленых» не прошел бесследно, да и результаты трансферной политики клуба, пока что, вызывают определенные вопросы, так как ни один из новичков выстрелить сходу не сумел. Необходимо выждать определенный период перед тем, как «Сассуоло» вновь начнет отвоевывать свои позиции. Тем временем, фанаты команды могут готовиться к очень тяжелому периоду, выхода из которого в ближайшем будущем не предвидится. При этом, нельзя не отметить тот факт, что результативность команды, даже со столь негативными результатами, все равно остается на уровне тех же «оробичи».

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Муссо – Джимсити, Паломино, Толой – Госенс, Фройлер, Пашалич, Мехле – Малиновский, Миранчук – Сапата.

«Сассуоло»: Консильи – Оливейра, Феррари, Кирикеш, Тольян – Лопес, Фраттези – Бога, Джуричич, Берарди – Распадори.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что команды проведут очередной результативный очный поединок в Бергамо, фаворитом на победу в котором станет коллектив Джан Пьеро Гасперини. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

21 сентября, вторник