Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Три важных очка, добытых дома»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в поединке 5-го тура чемпионата Италии.
«Три важных очка, добытых дома.
Спасибо за поддержку», — написал Руслан после матча.
Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и был заменен на Иличича на 63-й минуте встречи.
Источник — Instagram
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