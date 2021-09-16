Лига конференций. Матчи 1-го тура. Безус отдал ассист, Качараба сыграл тайм

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.

Украинец Роман Безус отдал ассист за бельгийский «Гент» в победной игре против «Флоры» в Таллинне (1:0).

Защитник Тарас Качараба сыграл чуть больше тайма за «Славию» из Праги, и его команда выиграла у немецкой команды «Унион» Берлин (3:1).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

1-й тур, 16 сентября

17:30. Кайрат Алматы (Казахстан) – Омония (Кипр) – 0:0

19:45. Первый блок матчей

Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария) – 0:0

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – ПАОК (Греция) – 0:2

Мура (Словения) – Витесс (Нидерланды) – 0:2

Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2

Славия Прага (Чехия) – Унион Берлин (Германия) – 3:1

Слован Братислава (Словакия) – Копенгаген (Дания) – 1:3

Флора (Эстония) – Гент (Бельгия) – 0:1

ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия) – 0:2

22:00. Второй блок матчей

Анортосис (Кипр) – Партизан (Сербия)

Буде-Глимт (Норвегия) – Заря (Украина)

Рандерс (Дания) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария)

Яблонец (Чехия) – ЧФР Клуж (Румыния)

Турнирные таблицы