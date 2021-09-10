Отец Лейлы Фернандес: «Мы – семья иммигрантов, и у нас ничего не было»

Хорхе Фернандес – о том, что его дочь представляет Канаду

  • 10.09.2021 20:31
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Отец Лейлы Фернандес: «Мы – семья иммигрантов, и у нас ничего не было»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Хорхе Фернандес, отец финалистки US Open Лейлы Фернандес, рассказал, что для него означает тот факт, что его дочка представляет Канаду.
 
Фернандес из Эквадора, а его жена родилась в Торонто в семье филиппинцев.
 
«Это значит все. Мы – семья иммигрантов, и у нас ничего не было. Канада открыла свои двери, и если бы они не сделали то, что сделали, у меня не было бы тех возможностей, которые у меня были, и я не смог бы дать их своей дочери, так что это много значит», – сказал Фернандес.

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