Отец Лейлы Фернандес: «Мы – семья иммигрантов, и у нас ничего не было»

Хорхе Фернандес, отец финалистки US Open Лейлы Фернандес, рассказал, что для него означает тот факт, что его дочка представляет Канаду.



Фернандес из Эквадора, а его жена родилась в Торонто в семье филиппинцев.



«Это значит все. Мы – семья иммигрантов, и у нас ничего не было. Канада открыла свои двери, и если бы они не сделали то, что сделали, у меня не было бы тех возможностей, которые у меня были, и я не смог бы дать их своей дочери, так что это много значит», – сказал Фернандес.

Incredibly powerful. ❤️



Leylah Annie Fernandez's father, Jorge, chats with @markhmasters about what it means to represent Canada as an immigrant family. 🇨🇦 pic.twitter.com/d6SU5jgL44