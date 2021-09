Саккари рассказала, почему бегала менять юбку во время матча с Радукану

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, почему покинула корт при счете 0:3 в первом сете полуфинала US Open против британки Эммы Радукану.



«Я взяла не ту юбку, на размер больше. Я не могла играть – она падала. Но я довольно быстро вернулась», – сказала Саккари.



Отметим, что Мария проиграла стартовую партию 1:6, после чего отдала и второй сет (4:6).

Emergency change of attire for Sakkari. Seemed like it was the skirt. #usopen pic.twitter.com/8VzkGUPgrd