Саккари рассказала, почему бегала менять юбку во время матча с Радукану

Мария ошиблась с размером

  • 10.09.2021 19:59
  • 484 просмотра
  • 1 комментарий
Саккари рассказала, почему бегала менять юбку во время матча с Радукану
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, почему покинула корт при счете 0:3 в первом сете полуфинала US Open против британки Эммы Радукану.
 
«Я взяла не ту юбку, на размер больше. Я не могла играть – она падала. Но я довольно быстро вернулась», – сказала Саккари.
 
Отметим, что Мария проиграла стартовую партию 1:6, после чего отдала и второй сет (4:6).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — US Open

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vishu
    online
    vishu, 10.09.2021 20:11
    0
    мала заганяла що аж спідниця у суперниці злітала
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности