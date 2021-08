Кубок Германии. Боруссия Д, РБ Лейпциг и Байер разгромили соперников

В Германии состоялись матчи 1/32 финала национального кубка.

«Боруссия» Д, «РБ Лейпциг» и «Байер» разгромили соперников классом ниже на выезде.

Кубок Германии

1/32 финала, 7 августа

Straight back to business and into the next round. Fans back!😍🖤💛 pic.twitter.com/3xcHR4Eqjy