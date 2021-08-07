Гари ЛИНЕКЕР: «ПСЖ подпишет Доннарумму, Рамоса и Месси бесплатно»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал возможный переход Лионеля Месси в ПСЖ на правах свободного агента:
«Если Месси окажется в «ПСЖ», что кажется неизбежным, то получится, что они подписали Доннарумму, Вейналдума, Рамоса и величайшего в истории собственной персоной бесплатно… Как бы».
If Messi joins @PSG_English, which appears to be inevitable, they’ll have signed Donnarumma, Wignaldum, Ramos and the goat himself all on a free….sort of. 🤯— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) August 7, 2021
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Источник — Twitter
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