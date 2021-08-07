Гари ЛИНЕКЕР: «ПСЖ подпишет Доннарумму, Рамоса и Месси бесплатно»

Легендарный английский форвард – о переходе Лионеля Месси

  • 07.08.2021 19:39
  • 1340 просмотров
  • 1 комментарий
Гари ЛИНЕКЕР: «ПСЖ подпишет Доннарумму, Рамоса и Месси бесплатно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал возможный переход Лионеля Месси в ПСЖ на правах свободного агента:

«Если Месси окажется в «ПСЖ», что кажется неизбежным, то получится, что они подписали Доннарумму, Вейналдума, Рамоса и величайшего в истории собственной персоной бесплатно… Как бы».

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Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    Варелыч Васин
      Варелыч Васин, 07.08.2021 20:06
    0
    Галактика часть вторая.
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