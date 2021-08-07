Стала известна зарплата Месси в ПСЖ

В ближайшее время аргентинец подпишет контракт с парижанами

  • 07.08.2021 09:29
  • 2450 просмотров
  • 3 комментария
Стала известна зарплата Месси в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Суперзвезда футбола Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет контракт по системе 2+1.

Как отмечает инсайдер Никола Скира, Месси будет получать 50 миллионов евро за сезон.

Источник также отмечает, что согласиться на сделку с ПСЖ футболиста уговаривают Неймар и Анхель Ди Мария.

Источник: в ПСЖ уверены в трансфере Месси, переговоры проходят успешно

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Источник — Twitter

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Комментарии
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    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 07.08.2021 10:01
    +1
    Примерно 95 евро в минуту получается
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    FootFun
    online
      FootFun, 07.08.2021 09:53
    +1
    А где финансовый феир-плэй??? Или псж можно все за то что опу лизали мафии-уефа когда история с Суперлигой была?
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    Bolshoi
      Bolshoi, 07.08.2021 09:49
    +1
    Это больше € 4 000 000 в месяц! Апупеть.
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