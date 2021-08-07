Стала известна зарплата Месси в ПСЖ

Суперзвезда футбола Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Месси подпишет контракт по системе 2+1.
Как отмечает инсайдер Никола Скира, Месси будет получать 50 миллионов евро за сезон.
Источник также отмечает, что согласиться на сделку с ПСЖ футболиста уговаривают Неймар и Анхель Ди Мария.
Источник: в ПСЖ уверены в трансфере Месси, переговоры проходят успешно
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