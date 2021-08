Источник: в ПСЖ уверены в трансфере Месси, переговоры проходят успешно

Журналист-инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ходе переговоров между аргентинским форвардом Лионелем Месси и французским клубом ПСЖ:

«В ПСЖ в последние часы уже уверены, что подпишут Лео Месси. Переговоры продвигаются успешно – до утверждения финансового Fair Play, в ПСЖ убеждены, что они смогут завершить соглашение в ближайшее время.

На данный момент «Челси» не контактирует с Месси, они сосредоточены на подписании Ромелу Лукаку».

