Месси в шоке! Все было готово к подписанию 5-летнего контракта с Барсой

Топ-клубы, такие как «ПСЖ», очень внимательно следят за происходящим с Лео

  • 06.08.2021 06:10
  • 3289 просмотров
  • 1 комментарий
Месси в шоке! Все было готово к подписанию 5-летнего контракта с Барсой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист-инсайдер Фабрицио Романо пояснил ситуацию, которая возникла с невозможностью подписать контракт между Лионелем Месси и «Барселоной»:

«Лео Месси в шоке, он не ожидал такой ситуации. Абсолютно все было готово для подписания 5-летнего контракта и официального объявления уже сегодня. Но вмешались правила Ла Лиги.

Правда, «Барселона» может начать таким образом начать давление на Ла Лигу, чтобы исправить ситуацию с Месси и подписать с ним контракт. Это может быть стратегия «Барсы».

Ситуация действительно шоковая для футбола в целом. Топ-клубы, такие как «ПСЖ», очень внимательно следят за происходящим и готовы включиться в гонку за Месси. В ближайшие дни мы посмотрим, смогут ли «Барса» и Ла Лига урегулировать эту ситуацию».

Он хотел остаться. Стало известно, почему Барса не смогла подписать Месси

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Источник — YouTube

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kryakr
    online
      kryakr, 06.08.2021 06:34
    0
    які саме правила Ла Ліги заважають?
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