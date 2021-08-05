Он хотел остаться. Стало известно, почему Барса не смогла подписать Месси

Дело в том, что в Ла Лиге есть жесткие финансовые правила

  • 05.08.2021 22:45
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Он хотел остаться. Стало известно, почему Барса не смогла подписать Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Испанский клуб «Барселона» официально сообщил, что многолетний лидер команды Лионель Месси покидает клуб.

Несмотря на то, что консенсус с игроком был достигнут, договориться с Ла Лигой у клуба не получилось.

В официальном заявлении сине-гранатовых сказаны загадочные слова про экономические и структурные препятствия:

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно».

Дело в том, что в Ла Лиге есть жесткие финансовые правила.

Сумма расходов напрямую зависит от того, сколько клуб зарабатывает. Каталонцам не удалось выполнить правила по сальдо между прибылью и расходами. Поэтому новый огромный контракт для клуба Ла лига решила не регистрировать. 

Отметим, что Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но теперь он может продолжить карьеру в ПСЖ или «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.

ОФИЦИАЛЬНО. Нового контракта не будет. Месси покидает Барселону

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Источник — Sport.ua

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