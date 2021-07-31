Президент Ла Лиги: «Не будем менять правила ради Месси»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не будет менять правила финансового контроля ради того, чтобы «Барселона» смогла продлить контракт с Лионелем Месси:
«Я обсуждал с «Барсой» вопрос Месси и интересуюсь, как идут дела. Они считают, что он уйдет или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.
Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в «Барселоне».
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Источник — Marca
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Хай поинтересуются как у нас люди с зарплатой 10к грн ездят на Кайене и отдыхают на Канарах
Хай поинтересуются как у нас люди с зарплатой 10к грн ездят на Кайене и отдыхают на Канарах
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