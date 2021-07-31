Президент Ла Лиги: «Не будем менять правила ради Месси»

Хавьер Тебас – о будущем Лионеля Месси

  • 31.07.2021 18:22
  • 1227 просмотров
  • 1 комментарий
Президент Ла Лиги: «Не будем менять правила ради Месси»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не будет менять правила финансового контроля ради того, чтобы «Барселона» смогла продлить контракт с Лионелем Месси:

«Я обсуждал с «Барсой» вопрос Месси и интересуюсь, как идут дела. Они считают, что он уйдет или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.

Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в «Барселоне».

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 31.07.2021 18:43
    +2
    Ну как дети малые
    Хай поинтересуются как у нас люди с зарплатой 10к грн ездят на Кайене и отдыхают на Канарах
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 31.07.2021 18:43
    +2
    Ну как дети малые
    Хай поинтересуются как у нас люди с зарплатой 10к грн ездят на Кайене и отдыхают на Канарах
    Ссылка
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