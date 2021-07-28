Стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с Барселоной

Лионель Месси официально подпишет новый контракт с «Барселоной» в начале августа. Скорее всего, это произойдет в понедельник, 2 августа. Об этом сообщают испанские СМИ.

До этого Месси будет тренироваться с «Барселоной». Ранее 34-летний аргентинец был замечен в аэропорту Барселоны.

Напомним, формально сейчас Месси находится в статусе свободного агента – его контракт с «Барселоной» истек в конце июня. Ранее сообщалось о том, что стороны уже договорились по поводу нового соглашения.