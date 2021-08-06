Источник: Месси подпишет контракт с ПСЖ по системе 2+1

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», ведет переговоры с французским клубом «ПСЖ».
Стороны обсуждают контракт на два года, с возможностью продления на один сезон, по системе 2+1.
«ПСЖ» попытается завершить сделку на выходных. Отец Месси должен встретиться с представителями «ПСЖ» в ближайшие несколько часов. Парижская сторона довольна ходом переговоров.
Источник: в ПСЖ уверены в трансфере Месси, переговоры проходят успешно
🚨Lionel #Messi a choisi le #PSG ! Les dernières discussions portent sur un contrat de 2 ans + une autre saison en option. Le #PSG essaye de boucler le deal dans le week end. Le père de Messi doit rencontrer le #PSG dans les prochaines heures. Le vestiaire parisien est heureux.— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 6, 2021
Источник — Twitter
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