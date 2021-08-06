Источник: Месси подпишет контракт с ПСЖ по системе 2+1

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», ведет переговоры с французским клубом «ПСЖ».

Стороны обсуждают контракт на два года, с возможностью продления на один сезон, по системе 2+1.

«ПСЖ» попытается завершить сделку на выходных. Отец Месси должен встретиться с представителями «ПСЖ» в ближайшие несколько часов. Парижская сторона довольна ходом переговоров.

Источник: в ПСЖ уверены в трансфере Месси, переговоры проходят успешно