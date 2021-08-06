Источник: Месси подпишет контракт с ПСЖ по системе 2+1

Отец Месси должен вскоре встретиться с представителями парижан

  • 06.08.2021 23:59
  • 1405 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: Месси подпишет контракт с ПСЖ по системе 2+1
© Getty Images/Global Images Ukraine

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, у которого завершился контракт с испанской «Барселоной», ведет переговоры с французским клубом «ПСЖ».

Стороны обсуждают контракт на два года, с возможностью продления на один сезон, по системе 2+1.

«ПСЖ» попытается завершить сделку на выходных. Отец Месси должен встретиться с представителями «ПСЖ» в ближайшие несколько часов. Парижская сторона довольна ходом переговоров.

Источник: в ПСЖ уверены в трансфере Месси, переговоры проходят успешно

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности