ФОТО. С черно-синей змеей. Интер показал новую гостевую форму

Миланский «Интер» представил гостевой комплект формы на сезон 2021/2022. Она выполнена в белом цвете с черно-синей змеей. Змея является символом «Интера»:

👕 | MAGLIA



The new skin of an icon, Made of Milano.

Diamo il benvenuto alla nuova Away Jersey!#IMInternazionale #IMMilano pic.twitter.com/MDmsDbV6Bl